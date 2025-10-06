Caos en el metro: se queda sin servicio entre Leioa e Indautxu y entre Cruces y San Ignacio La incidencia que esta mañana ha provocado el corte de los trenes «se ha reproducido»

Más problemas en el metro de Bilbao este lunes. Después de una mañana complicada, la tarde también ha tenido afecciones en el servicio. Según publica el suburbano en Twitter, «por problemas técnicos retrasos generalizados en toda la red. Sin servicio entre Leioa e Indautxu, y entre Cruces y San Ignacio». «La incidencia de esta mañana se ha reproducido», explican fuentes de Metro Bilbao. Al parecer, se trata de un problema con la catenaria.

Ampliar

Este contratiempo ha provocado que los convoyes se paren en las estaciones y se desalojen. Además, los trabajadores del suburbano piden a los usuarios que salgan al exterior de la estaciones. «Va para largo», han comentado a este periódico empleados del suburbano en algunos puntos del recorrido.

Se trata de una hora complicada, cuando muchas personas vuelven a casa después de trabajar. Los trenes llegan desde Plentzia hasta Leioa y desde Basauri a Indautxu en la línea 1. En la línea dos, los servicios que salen de Kabiezes se quedan en Ansio. Por tanto, funciona entre Basauri e Indautxu, Leioa y Plentzia, y Kabiezes y Cruces.

Hay muchas personas afectadas, y gente incluso que se ha bajado del tren y se ha puesto a caminar por las vías: ha ocurrido en la zona que el convoy sale a la luz desde San Ignacio a Lutxana. «Estudio en el conservatorio y para volver a casa han empezado a decir que no funciona el metro. Llevaba cinco minutos esperando y han empezado a expulsar a toda la gente. Vivo en Gorliz. Estoy esperando a ver si me pueden venir a buscar. Uso el metro cada día. Espero que no suceda más», explica Iván a este periódico.

María y Virginia son dos amigas que salían de la universidad de Sarriko tras acabar las clases y se han quedado tiradas en la calle. Las puertas de la estación de Sarriko han cerrado y no han podido entrar. Viven en Barakaldo. Se han ido a coger el Bizkaibus: «espero que no vaya muy lleno. Lo malo de estas cosas es que todo el mundo tiene prisa y se va al bus porque es la opción más sencilla y barata».

La avería de la mañana no les ha pillado porque tienen clase por la tarde, pero consideran que el metro «tiene demasiadas averías». «Este mismo verano un día yendo a la playa de Arrigunaga tardamos un cuarto de hora más de lo normal. Deberían hacer algo por mejorar porque muchos dependemos del metro cada día»

Ampliar

De inmediato, los usuarios afectados se han desplazado a las paradas de autobús y de taxi para trasladarse a casa.

Está siendo un lunes caótico en el metro de Bilbao. Por la mañana, miles de usuarios se han quedado sin servicio debido a la avería de una unidad entre las estaciones de San Ignacio y Sarriko. Esta primera incidencia, que se ha producido alrededor de las 8.30 horas, ha obligado a suspender el servicio entre Indautxu y Cruces durante más de una hora «para poder trabajar en la zona», según informan desde Metro Bilbao. En torno a las 10.00 horas se ha recuperado la circulación de trenes entre San Ignacio e Indautxu.

La avería de la mañana, como la de la tarde, se ha producido en hora punta por lo que han sido miles las personas que se han quedado en los andenes o han optado por buscar alternativas para llegar a sus destinos. Muchos han recurrido al servicio de taxis o han acudido a los autobuses, en cuyas paradas se han visto largas colas de pasajeros y no pocos estaban preocupados porque necesitaban llegar «a tiempo» a su destino. «La avería nos afecta un montón. Además, en nuestro caso ha sido un poco injusto, porque no hemos visto ningún cartel y hemos decidido comprar el billete. Al pasar las canceladoras nos han dicho que el servicio no funciona. Vamos a tener que coger un bus porque no podemos llegar tarde», contaba Jesús, vecino de Amézola.

También los ha habido que han elegido hacer el último tramo de su viaje a pie. «He cogido el metro a las 08.30 horas en Bidezabal y habitualmente llego al centro de Bilbao a las 8.55. Esta vez no ha sido así. En Astrabudua ya se ha quedado parado y nos han informado de que había problemas. Luego en San Ignacio ya nos han bajado y el personal de seguridad nos ha dicho que buscásemos otra alternativa. En la calle, las paradas de taxi y de los urbanos estaban abarrotadas, así que he llegado al trabajo a pie. Eso sí, casi con una hora de retraso», ha contado a EL CORREO uno de los afectados.

Muchos no han podido evitar acordarse de la grave avería que se produjo en septiembre del año pasado, cuando la rotura parcial de la catenaria cerca del Casco Viejo hizo que buena parte de la red del suburbano se quedara sin la energía eléctrica necesaria para traccionar los trenes. Entonces, aunque la reparación se puso en marcha de forma inmediata, fueron necesarias cinco horas para restablecer el servicio entre las estaciones de Bolueta e Indautxu, e hizo falta algo más de tiempo para devolver la normalidad a los horarios de paso y tiempos de viaje, que no volvieron a su estado habitual de funcionamiento hasta pasadas las tres de la tarde. Fue la peor incidencia en la historia del metro.

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Temas

Audiencias