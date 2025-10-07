Renfe recupera parcialmente las frecuencias habituales entre Bilbao y Santurtzi dos semanas después del incendio en la catenaria

Dos semanas después del incendio en la catenaria de la estación de Peñota, en Portugalete, que obligó a paralizar el servicio de la línea ... C-1, que circula entre Santurtzi y Bilbao, Renfe recuperará a partir de mañana las frecuencias habituales, al menos parcialmente, según ha señalado la entidad ferroviara. «Se recupera la circulación completa también en días laborables hasta las 13.00 horas, mientras que el resto de la jornada continuará por el momento con la reducción de frecuencias establecida debido a la avería del pasado día 23».

Los trabajos en la zona han sido continuos desde que tuvo lugar la incidencia. Este pasado fin de semana Renfe recuperó las frecuencias habituales durante los sábados y domingos. Y desde mañana se retoman también los días laborales, pero por el momento solo por la mañana. En concreto, «los trenes de esta línea circularán en su frecuencia de paso habitual de lunes a viernes desde el inicio del servicio, a las 5.02 horas, hasta las 13.00».

Durante el resto de la tarde, en días laborables, «se mantendrá, hasta nuevo aviso, la reducción de frecuencias del 50% establecida debido a los límites de capacidad en la red originados por la avería», señalan las mismas fuentes.