El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El incendio se originó en la estación de Peñota. Manu Cecilio

Renfe recupera parcialmente las frecuencias habituales entre Bilbao y Santurtzi dos semanas después del incendio en la catenaria

A partir de mañana los trenes circularán en su horario normal hasta las 13.00 horas los días laborales, mientras que por las tardes continúa la reducción del 50% por la avería

Diana Martínez

Santurtzi

Martes, 7 de octubre 2025, 13:34

Comenta

Dos semanas después del incendio en la catenaria de la estación de Peñota, en Portugalete, que obligó a paralizar el servicio de la línea ... C-1, que circula entre Santurtzi y Bilbao, Renfe recuperará a partir de mañana las frecuencias habituales, al menos parcialmente, según ha señalado la entidad ferroviara. «Se recupera la circulación completa también en días laborables hasta las 13.00 horas, mientras que el resto de la jornada continuará por el momento con la reducción de frecuencias establecida debido a la avería del pasado día 23».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  4. 4 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  5. 5

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  6. 6

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  7. 7 Polémica portada de la revista sobre la mano de Irulegi: ¿por qué salen Dani Rovira y Clara Lago?
  8. 8

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  9. 9

    Las mentiras del héroe de la exploración polar que estuvo a punto de matar a su tripulación
  10. 10 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Renfe recupera parcialmente las frecuencias habituales entre Bilbao y Santurtzi dos semanas después del incendio en la catenaria

Renfe recupera parcialmente las frecuencias habituales entre Bilbao y Santurtzi dos semanas después del incendio en la catenaria