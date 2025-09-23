Un incendio obliga a suspender los trenes de Renfe entre Santurtzi y Bilbao Los problemas ferroviarios se han dejado notar especialmente en el metro, que ha registrado desde primera hora una mayor afluencia de pasajeros

Un incendio en la catenaria ocurrido sobre las 3.45 de la madrugada de este martes está generando problemas en el servicio de los trenes de cercanías de Renfe. Según informa Adif, responsable de la construcción, mantenimiento y administración de las infraestructuras ferroviarias, se ha producido una falta de tensión entre Barakaldo y Santurtzi. Por ello el servicio ha quedado interrumpido entre ambas localidades de la línea C-1.

En la línea C-2 que une Muskiz con Bilbao, donde sí se está prestando el servicio, se están registrando demoras de entre cinco y 10 minutos.

Desde la compañía ferroviaria han recomendado a los usuarios afectados que utilicen otros medios de transporte. Esta petición se está dejando sentir especialmente en el metro, que ha registrado desde primera hora una mayor afluencia de pasajeros.

A esto se ha sumado a primera hora -poco antes de las 8.00 horas-, un problema con uno de los trenes del suburbano en la estación de Barakaldo. La unidad ha tenido que ser derivada a talleres, lo que ha provocado un atasco importante en plena hora punta justo cuando se producía la llegada extra de usuarios del tren que intentaban trasladarse hasta Bilbao.

