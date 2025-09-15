El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El alcalde, Juan Mari Aburto, durante su intervención en el pleno sobre el Estado de la Villa. Mireya López

Aburto reconoce que la seguridad es el «gran reto» de Bilbao y «nuestra mayor preocupación»

Asimila las críticas contra la masificación turística al eslogan trumpista 'América para los americanos'

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Bilbao

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:05

Incrementar la actuación policial contra los delincuentes, colaborar con la Justicia para que «ningún delito se quede sin condena» o hacer coparticie a la ciudadanía ... en la lucha frente a las conductas ilegales. Todo ello con el propósito de convertir Bilbao en una «ciudad más segura». Así lo ha reconocido este lunes Juan Mari Aburto, que como cada inicio de curso, ha rendido cuentas sobre su gestión al frente del Ayuntamiento en el pleno sobre el Estado de la Villa. «La seguridad es el gran reto de nuestra sociedad y nuestra mayor preocupación. Queremos que Bilbao sea una ciudad más segura y vamos a poner todo nuestro empeño. No vamos a parar de perseguir a los delincuentes para que paguen por lo que han hecho», ha lanzado.

