Aburto reconoce que la seguridad es el «gran reto» de Bilbao y «nuestra mayor preocupación»

El alcalde, Juan Mari Aburto, durante su intervención en el pleno sobre el Estado de la Villa.

Andrea Cimadevilla Bilbao Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:05 Comenta Compartir

Incrementar la actuación policial contra los delincuentes, colaborar con la Justicia para que «ningún delito se quede sin condena» o hacer coparticie a la ciudadanía ... en la lucha frente a las conductas ilegales. Todo ello con el propósito de convertir Bilbao en una «ciudad más segura». Así lo ha reconocido este lunes Juan Mari Aburto, que como cada inicio de curso, ha rendido cuentas sobre su gestión al frente del Ayuntamiento en el pleno sobre el Estado de la Villa. «La seguridad es el gran reto de nuestra sociedad y nuestra mayor preocupación. Queremos que Bilbao sea una ciudad más segura y vamos a poner todo nuestro empeño. No vamos a parar de perseguir a los delincuentes para que paguen por lo que han hecho», ha lanzado.

El alcalde de Bilbao ha hecho suyos los principales problemas percibidos por los vecinos de la ciudad, quienes en la última encuesta municipal situaron la falta de seguridad como su máxima preocupación. Dicho estudio, hecho público el pasado mes de julio, apuntaba que la mitad de la población (48%) señalaba ésta cuestión social como la más alarmante. Bajo esta premisa, Aburto ha defendido «no haber parado, ni lo vamos a hacer, en el tema de la seguridad ciudadana». «Nos importa y mucho, y no siendo un tema fácil de solucionar, lo hacemos muy comprometidos y de modo compartido entre Policía Municipal y la Ertzaintza». En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

