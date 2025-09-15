El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El pleno del Estado de la villa se ha celebrado esta mañana, abriendo el curso político. El Correo

La oposición acusa a Aburto de falta de autocrítica, de aplicar «el rodillo» y denuncia la parálisis de la ciudad

Critican el estancamiento de los grandes proyectos, la inseguridad y la situación de la vivienda, «con gente viviendo en chabolas y debajo de puentes como en los años cincuenta»

Eva Molano

Eva Molano

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:56

Aunque desde diferentes prismas, la oposición en el Ayuntamiento de Bilbao ha acusado al equipo de gobierno y a su máximo representante, el alcalde Juan ... Mari Aburto de falta de autocrítica, de pasar el rodillo desde la mayoría que le proporciona su alianza con el PSE y de la parálisis de la la ciudad con la falta de avances en asuntos estratégicos como la seguridad o la vivienda y el estancamiento de los grandes proyectos.

