La oposición acusa a Aburto de falta de autocrítica, de aplicar «el rodillo» y denuncia la parálisis de la ciudad

Aunque desde diferentes prismas, la oposición en el Ayuntamiento de Bilbao ha acusado al equipo de gobierno y a su máximo representante, el alcalde Juan ... Mari Aburto de falta de autocrítica, de pasar el rodillo desde la mayoría que le proporciona su alianza con el PSE y de la parálisis de la la ciudad con la falta de avances en asuntos estratégicos como la seguridad o la vivienda y el estancamiento de los grandes proyectos.

En el turno de la oposición durante el Pleno del estado de la villa, la portavoz de Elkarrekin Podemos, Ana Viñals, ha afeado al regidor sus palabras tras la interrupción de la Vuelta por parte de activistas propalestinos, y ha asegurado sentir «bochorno» por las mismas. La edil de la formación morada ha insistido en que la prioridad absoluta del ejecutivo municipal debiera ser «facilitar lo que la gente necesita para vivir dignamente», algo que a su juicio no sucede «porque las prioridades del equipo de gobierno son muchas, y quien mucho abarca poco aprieta». Por ejemplo, ha destacado que Bilbao «no es un ejemplo en vivienda» y que la ciudad «debería estar trabajando en un plan de choque con medidas realmente efectivas por los desorbitados precios».

Viñals ha señalado, además, «la segregación en los colegios y lo mucho que queda por avanzar en medio ambiente, porque los vecinos respiran los malos humos de miles de vehículos al día, la ría suspende en calidad y aún sigue funcionando Sader y Profersa en Zorroza». También ha criticado que se impulsa «un modelo económico basado en el turismo» y que el equipo de gobierno lleva años, desde 2018, «en modo avestruz» ante las necesidades de descanso de la ciudadanía. Tampoco ha pasado por alto desafíos como el riesgo de inundación en Zorrozaurre o la violencia machista que crece en la ciudad y no ha querido terminar su intervención sin recordar la falta de transparencia señalada por el Ararteko, algo a su juicio «muy grave».

«Suficiencia testicular»

Desde el PP, Esther Martínez ha destacado la falta de «autocrítica» del alcalde pese a que «la ciudad empeora en seguridad, fiscalidad y económicamente está peor que hace dos años, cuando arrancó el mandato». Ha reprochado que el equipo de Gobierno siempre «escondiera» la inseguridad creciente «en forma de percepciones y sensaciones, cuando los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 28.1% y las agresiones con penetración un 8% en los primeros seis meses del año«. «No ha afrontado con valentía el problema, y ahora se trata con paternalismo, autocomplacencia y discursos sermoneadores y lo único que se hace es cronificar el problema de inseguridad con sermones huecos y una inacción que me escandaliza».

Martínez ha afeado además que hayan regresado a la ciudad «las estampas de los años cincuenta», de personas alquilando habitaciones con derecho a cocina, residiendo debajo de los puentes y en chabolas en las laderas de la ciudad, además de okupando casas y pabellones, a su juicio, por «efecto llamada de las políticas» y porque «no se ataja la inmigración descontrolada». La popular ha criticado el 'catastrazo' y el 'basurazo' y los 200 millones que el Ayuntamiento tiene en sus cuentas para proyectos que «llevan décadas siendo los mismos» y calificado de «rodillo o suficiencia testicular» la adopción de medidas con los votos del PSE. «Es una ciudad maravillosa al ralentí y otras que han hecho los deberes nos han adelantado. Deberíamos ser una de las ciudades más punteras de España y no somos una referencia», ha lamentado.

María del Río, líder de la oposición de EH Bildu, ha destacado que fiestas populares como Aste Nagusia o las protestas feministas o por Palestina que demuestran que «somos un pueblo que no se calla ante el genocidio» «nos hace sentir orgullosos» porque Bilbao se ha convertido en un «faro de la solidaridad». Y aunque ha puesto en valor algunos acuerdos alcanzados con el Gobierno municipal, ha manifestado que la villa «necesita acuerdos amplios porque son mejores y más efectivos y también porque el momento de las mayorías absolutas ha pasado». Del Río ha criticado «la cerrazón» del ejecutivo y su «negativa a negociar de manera global, e incluso a dialogar», en ocasiones sobre la mayoría de las cuestiones relevantes.

«La metodología del rodillo no es la mejor forma de gobernar». Ejemplo de esta gestión son, según ha expuesto, Zorrozaurre, «que lleva atascado desde hace 20 años, pasando de ser una oportunidad a una pesada losa», la remodelación de La Casilla, «pensada sin tener en cuenta la necesaria renovación de Autonomía» o Artxanda, con «la parálisis del edificio Nogaro». En cuanto a seguridad, ha pedido cambiar los protocolos de actuación y atención a las personas; desplegar el plan de sinhogarismo y atender a las necesidades de las personas más vulnerables de la ciudad.

La portavoz de EH Bildu se ha referido también al reto climático. ha destacado la importancia de reverdecer la ciudad para hacer frente al calor, impulsar la biodiversidad y frenar la contaminación; de manera que ha apostado por la ampliación y creación de playas y parques urbanos y espacios versátiles. Entre otros aspectos, también ha llamado a repensar las políticas de movilidad, extendiendo la Zona de Bajas Emiisones, y a lanzar un plan general de accesibilidad para toda la villa, ya que «es un reto global que no puede afrontarse como una lotería de actuaciones aisladas».