Nora Abete. E. C.

«Hacemos política útil, vamos por el buen camino porque vivimos más y mejor»

Eva Molano

Eva Molano

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:57

«Ahora vivimos más y mejor y estoy orgullosa de haber contribuido a ello liderando las políticas de movilidad del Ayuntamiento», dijo ayer Nora Abete, ... portavoz del PSE, formación que gestiona cinco áreas municipales en el Consistorio. «Los socialistas estamos haciendo política útil», apuntó. Y forman parte de un gobierno «sólido y engrasado» que está cumpliendo con el plan de mandato. «Vamos por el buen camino», dijo. Entre los logros, destacó la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, -se está demostrando lo «acertado» de esta iniciativa- porque «la salud es un objetivo irrenunciable».

