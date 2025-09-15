«Hacemos política útil, vamos por el buen camino porque vivimos más y mejor»

«Ahora vivimos más y mejor y estoy orgullosa de haber contribuido a ello liderando las políticas de movilidad del Ayuntamiento», dijo ayer Nora Abete, ... portavoz del PSE, formación que gestiona cinco áreas municipales en el Consistorio. «Los socialistas estamos haciendo política útil», apuntó. Y forman parte de un gobierno «sólido y engrasado» que está cumpliendo con el plan de mandato. «Vamos por el buen camino», dijo. Entre los logros, destacó la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, -se está demostrando lo «acertado» de esta iniciativa- porque «la salud es un objetivo irrenunciable».

Habló de la reducción de atascos en la ciudad y de que las políticas de movilidad de Bilbao han sido premiadas 20 veces en diez años. Además, apuntó, se trata de las ciudades de Euskadi «donde más vivienda pública se está construyendo» para hacer frente a la «emergencia habitacional». Abete destacó también la reciente declaración como zona tensionada, «una herramienta más» ante la oferta «insuficiente de vivienda» y el impacto de las políticas de rehabilitación municipales, que han promovido la mejora del 22% del parque, o la creación de 130 nuevas plazas de guardería. En cuanto a los retos, apuntó que «hay que revertir la inseguridad» porque se trata de un «derecho» de la ciudadanía o «impulsar el comercio en los barrios».

Cambio climático

Además, aseguró que se reforzarán las acciones en materia climática en la ciudad, tal y como propuso la Asamblea Ciudadana por el Clima, la primera que se ha puesto en marcha en Euskadi. Abete destacó también otras prioridades en las que se seguirá volcando el gobierno local, como la «violencia de género».