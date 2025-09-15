El alcalde compara las críticas contra la masificación turística con el eslogan trumpista 'América para los americanos'

Seguridad, vivienda, turismo e inmigración. Son las cuatro principales preocupaciones de los vecinos de Bilbao según recoge la última encuesta municipal y sobre las que ... Juan Mari Aburto ha pilotado su intervención durante el pleno municipal sobre el estado de la villa. Ha hablado sobre la necesidad de incrementar las actuaciones policiales para detener a los delincuentes y sobre la necesidad de construir más vivienda para favorecer la emancipación juvenil, pero también de turismo y del impacto que este fenómeno tiene sobre la capital vizcaína.

De hecho, ha sido especialmente duro contra quienes «proclaman» la turismofobia y ha llegado incluso a comparar las críticas contra la masificación de visitantes con el eslogan trumpista de 'América para los americanos'. «El turismo, si es masivo, algo que no sucede en Bilbao, puede generar problemas, de acuerdo, pero el turismo controlado y de calidad genera empleo y riqueza económica».

Y ha añadido: «Esas pintadas de 'Tourist go home', 'este espacio es nuestro' o las que señala a los turistas por su vestimenta raza color o costumbres, cambiando alguna letra o palabra, puede llegar a parecerse al 'América para los americanos' que decía alguno». «¿Es turista malo el que viene y bueno el que va? ¿Es bueno el turismo que hacemos nosotros y malo el que hacen otros? ¿Nadie va en avión porque contamina? Por favor, los debates con seriedad y argumentos y no mensajes que lo distorsionan todo y lo enrarecen», ha defendido.