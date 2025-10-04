Con la pólvora mojada es imposible

La vida sigue igual en el Martín Carpena para el Surne Bilbao Basket. Habría que decir que sigue igual de mal como siempre, porque los ... hombres de negro terminaron aplastados en el infierno verde víctimas de sus pobres porcentajes de tiro –un 26% en los triples y un 48% en los lanzamientos de dos–, demasiadas pérdidas (16) y hasta diez tiros libres fallados de 28 intentados (64%). Con semejante carta de presentación en su estreno en la ACB 2025-2026 y en la pista de uno de los ogros de la categoría había poco o nada que buscar en la cancha del Unicaja, donde los vizcaínos llevan sin ganar desde 2010. Solo dieron la talla Hlinason, Petrasek y Hilliard, quien encima acabó lesionado. Demasiado poco para frenar a un rival que es una máquina de matar.

Unicaja Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER T. Pérez 12:24 6 5 2/3 0/2 2/2 2 1 2 A. Balcerowski 20:29 17 18 4/6 1/1 6/7 4 4 /1 T. Kalinoski 16:27 6 7 1/3 1/1 1/2 1 2 2 2 /1 J. Barreiro 13:36 4 6 1/1 0/1 2/3 1 1 1/ A. Díaz 17:38 6 10 1/1 1/1 1/2 1 2 /1 X. Castañeda 13:27 2 -4 1/4 0/2 1 2 2 1/2 N. Djedovic 20:11 11 5 4/6 1/2 0/2 1 2 1/2 E. Sulejmanovic 12:47 9 11 4/5 1/2 3 3 1 3 /2 C. Duarte 22:40 9 8 3/5 1/3 3 6 3 1/4 K. Tillie 14:49 2 10 1/2 0/2 5 2 4 1/1 D. Kravish 19:31 7 8 2/5 1/1 4 1 4 3 /2 K. Perry 16:01 7 12 1/2 1/2 2/2 5 3 2/ Equipo 1 1 1 /1 Total 200 86 97 25/43 7/18 15/22 26 11 26 25 7/17 Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Normantas 21:22 4 1 1/1 0/4 2/2 2 /2 H. Frey 21:55 4 5 2/3 0/2 0/2 2 2 2 2 2/3 J. Jaworski 17:53 8 -5 2/5 1/4 1/2 1 5 /3 M. Krampelj 17:06 6 7 1/3 4/6 1 3 1/ D. Hilliard 18:16 14 17 2/4 2/6 4/4 1 2 1 3/2 A. Zecevic L. Petrasek 21:22 13 11 2/3 3/4 1 1 2 /1 M. Pantzar 20:26 5 3 1/5 0/2 3/4 2 1 2 2 2/2 A. Sylla 12:57 2 2 0/1 2/4 2 1 2 A. Font 05:26 0/1 0/1 1 1 T. Hlinason 23:41 10 19 4/4 2/4 4 3 3 2 /1 S. Lazarevic 19:36 2 4 1/3 4 1 1 3 /1 Equipo 3 2 1/ Total 200 68 67 16/33 6/23 18/28 22 8 13 22 9/15

No hacía falta ser un estudioso ni un analista brillante para concluir que la visita a Málaga constituía una desafío mayúsculo para los hombres de negro; sobre todo para los nuevos, algunos de ellos noveles en la ACB, gente sin bautizar en la segunda mejor liga del mundo y sin el respeto arbitral. Tendrán que ganárselo. Enfrente estaba un mastodonte vestido de verde, infinito en recursos y talento, flamante campeón de la Copa Intercontinental y aspirante a todo, incluso a dinamitar el poder establecido en la Liga Endesa y optar a su trono. Así que el encuentro en la cancha cajista se presentaba como un reto gigante para calibrar la resistencia del equipo, su capacidad de sufrimiento, el encaje de las piezas, la respuesta en los malos momentos, la precisión en el tiro y el nivel del juego desarrollado. ¿Conclusión? Toca seguir trabajando y mucho para poner a la criatura de pie.

La caraja inicial duró unos segundos en forma de dos pérdidas consecutivas que el Unicaja canjeó por un 4-0 de salida. A partir de ahí se serenaron un poco los bilbaínos, afanados en imprimir un ritmo alto al partido con ataques cortísimos y muchas posesiones. Quería jugar a este baloncesto moderno el Surne, el de correr y disparar, llegar y encañonar el aro, explotar el perímetro como los taladores furtivos del Amazonas. Fabricaron así un parcial de 2-12 que les permitió doblar a los andaluces (6-12) gracias a los buenos minutos de Petrasek, Hlinason y Krampelj. Lo malo era que los muchachos de Ibon Navarro jugaban a lo mismo y con armas de mayor calibre y potencia. Después de cerrar el primer cuarto en ventaja (15-18), con buenas fases de juego, los malagueños pisaron el acelerador y tiraron con munición de destrucción masiva.

Unicaja Surne Bilbao Tiros de 2 25/43Intentos16/33 58%% Aciertos48% Tiros de 3 7/18Intentos6/23 39%% Aciertos26% Tiros libres 15/22Intentos18/28 68%% Aciertos64% Rebotes 37Total30 26+11Defensivos+Ofensivos22+8 Tapones Realizados3 Balones 17Pérdidas15 7Recuperaciones9 OTROS 26Asistencias13 22Faltas Personales25

Mientras el Bilbao Basket se inmolaba desde los 6,75 –llegó al descanso con un 3 de 12 en triples–, el Unicaja florecía desde la línea mágica –7 de 12, un 58%–. Los locales fabricaron un 13-0 para abrir un boquete en el marcador (39-27). A los de Ponsarnau les costaba defender y perdían la batalla del rebote, aunque no por mucho. Hasta los pívots como Kravish y Balcerowski metían de tres, lo que sacaba a Hlinason de la zona y generaba espacios para los malagueños. Jaworski acreditaba pobres porcentajes en el tiro –acabó con un 2 de 4 en los de dos y 1 de 4 en los de tres, además de ser eliminado por faltas–, Normantas veía el aro más pequeño que un anillo, a Pantzar y a Frey les costaba un mundo y solo resistían Hlinason y Hilliard. Demasiado poco para sujetar a un toro desbocado que veía la herida y hurgaba en ella. Los hombres de negro llegaron al descanso 12 abajo (46-34) tras un horrible segundo cuarto en el que concedieron 31 puntos. La conclusión estaba clara: subir la dureza defensiva y ajustar las muñecas.

Reacción y caída

Y lo hicieron los de Miribilla en un buen tercer cuarto, en el que enseñaron parte del todo que quieren ser. Agresivos, atrevidos, rápidos en la transición y con gente valiente a la hora de asumir responsabilidades. Fue el ejemplo de Petrasek, quien tiró del carro con siete puntos y encontró un buen socio en Hilliard. Un parcial de 4-14 puso a dos a los vizcaínos (50-48), pero el Unicaja capeó el temporal y salvó los muebles. Los de Ponsarnau suturaron la brecha hasta ponerse a nueve (66-57) a falta del último período, en el que fueron sepultados por la avalancha verde.

Un viejo conocido como Emir Sulejmanovic se disfrazó de verdugo y se hizo dueño de la pintura. El exhombre de negro cogió cuatro rebotes, tres de ellos ofensivos, metió cinco puntos y dio muchas segundas oportunidades a su equipo. El Surne ya no tenía capacidad de reacción y se vio 20 abajo en un pispás, con todo el pescado vendido. Seguía regalando balones como se regalan caramelos en Halloween –acabó con 16 pérdidas–, fallaba tiros libres con una facilidad asombrosa –18 de 28, un triste 64%– y encima vio lesionarse a Hilliard, quien salió cojeando por un problema en su pierna izquierda. Hubo pocas cosas positivas en el Martín Carpena, algunos destellos que deben convertirse en brillos duraderos, donde la historia volvió a repetirse en forma de una clara derrota.