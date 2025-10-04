El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lazarevic captura un rebote ante Djedovic y Balcerowski. EFE

Unicaja 86-68 Surne

Con la pólvora mojada es imposible

Estreno en la ACB ·

El Surne termina aplastado por el Unicaja en un partido en el que pagó caro sus malos porcentajes de tiro y pérdidas

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:54

La vida sigue igual en el Martín Carpena para el Surne Bilbao Basket. Habría que decir que sigue igual de mal como siempre, porque los ... hombres de negro terminaron aplastados en el infierno verde víctimas de sus pobres porcentajes de tiro –un 26% en los triples y un 48% en los lanzamientos de dos–, demasiadas pérdidas (16) y hasta diez tiros libres fallados de 28 intentados (64%). Con semejante carta de presentación en su estreno en la ACB 2025-2026 y en la pista de uno de los ogros de la categoría había poco o nada que buscar en la cancha del Unicaja, donde los vizcaínos llevan sin ganar desde 2010. Solo dieron la talla Hlinason, Petrasek y Hilliard, quien encima acabó lesionado. Demasiado poco para frenar a un rival que es una máquina de matar.

