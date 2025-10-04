Luces y sombras de los siete debutantes

Robert Basic Sábado, 4 de octubre 2025, 22:39 Comenta Compartir

Era el momento de poner la lupa encima de los nuevos hombres de negro, observarlos en una especie de realidad aumentada, esbozar un retrato robot aproximado de lo que son y de lo que pueden ser y valorar las impresiones que dejaron en el parqué del Martín Carpena. Hubo un poco de todo entre los debutantes, luces y sombras, zonas grises e indefinidas, también malas actuaciones y peajes pagados por novatos, aunque huelga decir que no conviene sacar conclusiones precipitadas ni sentenciar a nadie porque la ACB no ha hecho más que empezar.

Ante el Unicaja se estrenaron hasta siete jugadores –solo se quedó sin minutos el joven Zecevic, sustituto del lesionado Bagayoko– y dos de ellos sobresalieron por encima del resto: Darrun Hilliard y Luke Petrasek. Fueron la cara de una moneda en la que terminaron pesando las cruces, también de los que repetían con la piel del Bilbao Basket.

Darrun Hilliard

El 'killer' de Pensilvania demostró que puede echarse el equipo a la espalda, liderarlo y tirar del carro cuando arrecia la tormenta. Toma sus tiros y puede pecar de atrevido, pero jamás se esconde y tiene calidad suficiente como para salir de situaciones complicadas. Acabó como el máximo anotador del Surne con 14 puntos y un 17 de valoración, aunque sus porcentajes no fueron brillantes. Un dos de seis en tiros de tres y un dos de cuatro en los de dos –anduvo perfecto desde la línea de castigo con un cuatro de cuatro– están debajo de su nivel. Aún así, Hilliard exhibió personalidad y carácter. Lo malo fue la lesión en su pierna izquierda, que le obligó a dejar la cancha en el último cuarto.

Luke Petrasek

Tiene buena mano el americano con el pasaporte polaco, una muñeca de algodón que enseñó el camino al equipo en el tercer cuarto con siete puntos. Terminó con 13 y buenos porcentajes –tres de cuatro en los tiros de tres y dos de tres en los de dos–, aunque en el apartado del debe está la defensa y el rebote. Con su 2'08 no puede permitirse acabar con una captura y que le superen con relativa facilidad en la pintura.

Justin Jaworski

Lo intentó el tirador de Pensilvania, pero no tuvo su día ni tampoco respeto arbitral. Hubo un detalle que lo reflejó a la perfección. Dejó una bandeja en un contraataque y recibió una falta más clara que las aguas que corren por el norte de Islandia. Era un dos más uno de libro, pero los colegiados no señalaron nada. Hizo un uno de cuatro en triples y un dos de cinco en tiros de dos, sin rebotes y con tres pérdidas. Se le vio fuera del partido en más de una ocasión y encima acabó eliminado por personales. Pero hay que ir con calma y confiar en un hombre al que se le caen los puntos de los bolsillos. En una tarde para olvidar facturó ocho, así que es fácil imaginar lo que hará cuando tenga su momento.

Margiris Normantas

Al gladiador lituano se le notaron los nervios del debut y la lógica falta de sintonía con la liga. Falló sus cuatro triples intentados, algunos de ellos atrevidos, aunque trató de defender con garra y energía. Solo Hlinason y Frey tuvieron más minutos que Normantas, por lo que no hay dudas de que es una pieza clave en los sistemas de Jaume Ponsarnau. Aportó cuatro puntos y dos rebotes, pero no estuvo bien en el día de su estreno como hombre de negro. Se esperan de él grandes cosas porque apunta a figura clave en este Bilbao Basket.

Martin Krampelj

Fue de más a menos el esloveno, quien apuntó maneras sin terminar de dar todo lo que puede. Empezó bien, cobró hasta seis faltas aunque le faltó continuidad. Aportó seis puntos, pero un solo rebote es un botín pobre para un jugador físico y peleón como Krampelj. Al igual que el resto de los debutantes, el ala-pívot necesita tomar rápido el pulso ACB.

Stefan Lazarevic

Empezó con una bonita canasta –fueron sus únicos dos puntos–, capturó cuatro rebotes y dio una asistencia, aunque su partido fue gris. Cometió errores defensivos impropios de él y falló algún tiro fácil. El serbio es un guerrero y lo deja todo en la cancha, donde tampoco le pitaron bien los árbitros. Peaje de novato en la ACB.

Aleix Font

Tuvo poco más de cinco minutos. Falló un tiro y no se atrevió con un triple bastante claro. Un jugador de equipo que es mucho más que un comodín. Puede y debe aportar puntos.