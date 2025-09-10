Justin Jaworski, en su presentación con el Bilbao Basket: «Quiero jugar con los mejores»

El concesionario Nissan Kalauto se convirtió este miércoles en escenario de baloncesto. Con la nueva temporada a la vista, el Surne presentó a Justin Jaworski, ... un fichaje que durante su presentación ha prometido dinamitar el perímetro de Miribilla con su capacidad ofensiva y su hambre competitiva. El jugador llega a Bilbao dispuesto a ser una referencia ofensiva, un jugador de rachas y de carácter, de esos que nunca esconden el balón en los momentos calientes. A su lado, el director deportivo, Rafa Pueyo, fue claro: «Lo mejor que tiene es la confianza en sí mismo. Puede fallar tres o cuatro tiros que el siguiente lo hará sin pestañear».

Jaworski aterriza en la capital vizcaína con una mochila cargada de puntos. Formado en la NCAA con Lafayette, donde ya despuntó como un escolta de instinto anotador, su trayectoria europea le ha llevado a crecer paso a paso hasta convertirse en el máximo anotador de la última Bundesliga con el EXW Baskets Oldenburg. Antes, ya había dejado huella en Italia, conquistando la Copa con el GeVi Napoli, y en Alemania con el Heidelberg. En San Sebastián conoció por primera vez el baloncesto español, vistiendo la camiseta del Gipuzkoa Basket en LEB Oro, experiencia que, según confesó, le ha hecho más fácil esta transición.

El nuevo escolta de los hombre de negro no rehúye las responsabilidades. La temporada dictará sentencia, pero en su primera aparición con los hombres de negro, el norteamericano ya dejó claro que no viene de paso: «Como jugador quieres el balón en tus manos y tomar decisiones importantes. Estaré preparado para ello». Versátil y agresivo, Jaworski llega a la ACB decidido a demostrar que puede competir al máximo nivel. «Está claro que la ACB es un reto mayor que la Bundesliga. Como jugador americano, una vez que sales de allí, la liga española es donde quiero estar, donde están los mejores jugadores, y yo quiero jugar con los mejores».

«Queremos ser campeones»

Jaworski se mostró ambicioso, pero también realista. Sabe que el reto será largo y exigente, que el equipo no podrá ganar todos los partidos, aunque el objetivo es mejorar el papel en la Liga Endesa y repetir la buena actuación en la FIBA Europe Cup. «Todos queremos ganar y ser campeones, pero para eso hay que trabajar. Hay que ir poco a poco», apuntó.