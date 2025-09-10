El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jaworski, en su presentación como hombre de negro. Mireya López

Justin Jaworski, en su presentación con el Bilbao Basket: «Quiero jugar con los mejores»

El escolta norteamericano, máximo anotador de la Bundesliga, se presentó como nuevo jugador del Surne con un discurso ambicioso y perfil de anotador

Aitor Echevarría

Erandio

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:38

El concesionario Nissan Kalauto se convirtió este miércoles en escenario de baloncesto. Con la nueva temporada a la vista, el Surne presentó a Justin Jaworski, ... un fichaje que durante su presentación ha prometido dinamitar el perímetro de Miribilla con su capacidad ofensiva y su hambre competitiva. El jugador llega a Bilbao dispuesto a ser una referencia ofensiva, un jugador de rachas y de carácter, de esos que nunca esconden el balón en los momentos calientes. A su lado, el director deportivo, Rafa Pueyo, fue claro: «Lo mejor que tiene es la confianza en sí mismo. Puede fallar tres o cuatro tiros que el siguiente lo hará sin pestañear».

