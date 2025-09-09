Este es el calendario del Bilbao Basket de la Liga Endesa 2025-26 Los hombres de negro debutarán el sábado 4 de octubre en la cancha del Unicaja y cerrarán la competición el 29 de mayo en Tenerife

El Bilbao Basket ya conoce su calendario de la Liga Endesa 2025-26. También la ACB ha dado a conocer las fechas y horarios de los encuentros, por lo que los aficionados ya pueden comenzar a organizar desplazamientos. Los hombres de negro debutarán el sábado 4 de octubre en la cancha del Unicaja y cerrarán la competición el 29 de mayo en Tenerife.

Este es el calendario al completo del Bilbao Basket:

Jornada 1: Sábado 4 de octubre 18.00 Unicaja Surne Bilbao Basket

J.2 Domingo 12 de octubre 18.00 Surne Bilbao Basket San Pablo Burgos

J.3 Domingo 19 de octubre 12.30 Joventut Badalona Surne Bilbao Basket

J.4 Domingo 26 de octubre 17.00 Surne Bilbao Basket MoraBanc Andorra

J.5 Sábado 1 de noviembre 18.00 BAXI Manresa Surne Bilbao Basket

J.6 Domingo 9 de noviembre 18.00 Surne Bilbao Basket Casademont Zaragoza

J.7 Domingo 16 de noviembre 17.00 Real Madrid Surne Bilbao Basket

J.8 Domingo 23 de noviembre 12.30 Baskonia Surne Bilbao Basket

J.9 Domingo 7 de diciembre 18.00 Surne Bilbao Basket Dreamland Gran Canaria

J.10 Domingo 14 de diciembre 12.00 Surne Bilbao Basket Hiopos Lleida

J.11 Domingo 21 de diciembre 12.00 Río Breogán Surne Bilbao Basket

J.12 Domingo 28 de diciembre 17.00 Surne Bilbao Basket Barça

J.13 Viernes 2 de enero 18.00 Surne Bilbao Basket Valencia Basket

J.14 Domingo 4 de enero 18.00 Bàsquet Girona Surne Bilbao Basket

J.15 Sábado 10 de enero 19.00 Surne Bilbao Basket UCAM Murcia

J.16 Sábado 17 de enero 21.00 Surne Bilbao Basket La Laguna Tenerife

J.17 Sábado 24 de enero 21.00 Coviran Granada Surne Bilbao Basket

J.18 Sábado 31 de enero 20.00 Surne Bilbao Basket Joventut Badalona

J.19 Sábado 7 de febrero 20.00 Dreamland Gran Canaria Surne Bilbao Basket

J.20 Domingo 15 de febrero 18.00 Surne Bilbao Basket Baskonia

J.21 Sábado 7 de marzo 21.00 San Pablo Burgos Surne Bilbao Basket

J.22 Sábado 14 de marzo 21.00 Surne Bilbao Basket Río Breogán

J.23Sábado 21 de marzo 19.00 MoraBanc Andorra Surne Bilbao Basket

J.24 Sábado 28 de marzo 19.00 UCAM Murcia Surne Bilbao Basket

J.25 Sábado 4 de abril 18.00 Surne Bilbao Basket Unicaja

J.26 Domingo 12 de abril 17.00 Barça Surne Bilbao Basket

J.27 Sábado 18 de abril 21.00 Surne Bilbao Basket BAXI Manresa

J.28 Domingo 26 de abril 17.00 Casademont Zaragoza Surne Bilbao Basket

J.29 Domingo 3 de mayo 12.30 Surne Bilbao Basket Coviran Granada

J.30 Domingo 10 de mayo 12.00 Hiopos Lleida Surne Bilbao Basket

J.31 Jueves, 14 de mayo 20.00 Surne Bilbao Basket Real Madrid

J.32 Domingo 17 de mayo 17.00 Valencia Basket Surne Bilbao Basket

J.33 Domingo 24 de mayo 12.00 Surne Bilbao Basket Bàsquet Girona

J.34 Viernes 29 de mayo S/C La Laguna Tenerife Surne Bilbao Basket

Notas sobre el calendario

En la última jornada de la primera vuelta (17) se unificarán los horarios de los partidos cuyos resultados tengan incidencia en la clasificación para la Copa del Rey.

En la última jornada de la Liga Regular (34) se unificarán los horarios de los partidos cuyos resultados tengan incidencia en la clasificación para el Playoff y para el descenso.

(1) Los equipos que disputen la Final de la Eurocup y la Final de la FIBA Europe Cup disputarán su partido de la 28ª jornada de la Liga Endesa el martes 5, miércoles 6 o jueves 7 de mayo.

(2) Los equipos que se clasifiquen para la F4 de la FIBA Basketball Champions League disputarán su partido de la 30ª jornada de la Liga Endesa el martes 28, miércoles 29 o jueves 30 de abril.

(3) Los equipos que se clasifiquen para la F4 de la Euroleague disputarán su partido de la 33ª jornada de la Liga Endesa el miércoles 27 de mayo.

Playoff Liga Endesa

El Playoff de la Liga Endesa comenzará el martes 2 de junio, con los cuartos de final, concluyendo la temporada entre el 22 y el 28 de junio, dependiendo del número de partidos de semifinales y de la final.