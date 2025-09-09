El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
Melwin Pantzar, durante el Unicaja-Surne de la pasada temporada. Prensa2

El Bilbao Basket ya tiene día y hora para su debut en ACB ante el Unicaja

Los hombres de negro abrirán fuego en Málaga, en la pista del semifinalista de la última liga

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:26

El Bilbao Basket 25-26 acaba de echar a andar, ha ganado en Torrelavega su primer amistoso de pretemporada, mientras ha conocido su hoja de ruta completa en la próxima ACB ... . La competición nacional empezará el primer fin de semana de octubre y ha publicado este martes el calendario completo, las 34 jornadas en las que los hombres de negro tratarán de dar un salto competitivo con respecto a su inmediato desempeño, puesto 16, un peldaño por encima de la zona roja. Todo ello mientras defenderá el título de la FIBA Europe Cup. El torneo continental comenzará el 14 de octubre en Miribilla ante el Peristeri griego.

