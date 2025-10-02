Galbiati: «Todos tienen que empezar a entender las mejores habilidades de cada compañero» El técnico se centra en fomentar «la química y la comunicación» tras la derrota ante el Olympiacos y habla de «frustración positiva» para medirse al Asvel

Iván Benito Jueves, 2 de octubre 2025, 13:07

La plantilla del Baskonia se reunió el miércoles por la mañana tras la derrota ante el Olympiacos y comprendió cuál es su mayor lastre en este inicio de curso. «Nos falta química», resume Galbiati. «Hay que crecer en la comunicación, la conjunción y la forma en la que los jugadores se acepten entre ellos. Esto es muy importante para mí», asegura el italiano antes de partir hacia Lyon para medirse mañana al Asvel.

El técnico, además de demandar que su equipo juegue con orgullo sobre la cancha, deja otro mensaje para sus jugadores. «Todos tienen que empezar a entender las mejores habilidades del compañero y la debilidad y tratar de ensalzar lo mejor y cubrir lo peor». El cónclave en el que se habló «sobre el juego» deparó «una frustración positiva», rabia, al comprobar que pudieron haber ganado al conjunto griego.

«Tuvimos una reunión muy buena, con buenas sensaciones. Ahora lo que necesitamos es jugadores en forma y mejorar la química», reitera Galbiati, autocrítico a la hora de reconocer que quedan «muchas áreas a mejorar». «Aprecio el esfuerzo, la energía y la actitud, estamos en un proceso; no tenemos prisa pero hay que seguir trabajando».

El viernes tendrá enfrente a uno de los equipos considerados de la misma altura o menor que el Baskonia. «Tienen el típico equipo del Asvel. Muy atlético y con jugadores con mucha experiencia en la competición, son peligrosos. Necesitamos ir a Francia e imponer nuestro ritmo, estilo y subir el nivel de la comunicación porque hay muchas situaciones en la pista sobre ellas», remata Galbiati, que recupera a Diakite. El Asvel, por su parte, tiene problemas en la dirección de juego por la lesión del exazulgrana Heurtel, que estará de baja hasta noviembre.