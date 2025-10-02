El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Frisch y Diakite se disponen a emprender un viaje. Baskonia

El Baskonia viajará en la Euroliga tanto como un equipo de la NBA

Los azulgranas abren hoy rumbo a Lyon un rosario de vuelos con el que rondarán en seis meses los 57.000 kilómetros, más de una vuelta al mundo

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:18

La plantilla del Baskonia necesitará abastecerse de consejos para no aburrirse en un avión. Las horas de vuelo a las que deberá hacer frente desde ... que esta tarde ponga rumbo a Lyon para medirse mañana al Asvel (20:00 horas) suponen un desafío para cualquier trotamundos. La entrada del Dubai Basketball y la ampliación de equipos en la Euroliga, de 18 a 20, suponen un aumento considerable de los kilómetros por recorrer. De los 46.000 habituales a cerca de 60.000. Habría que sumar los desplazamientos por carretera (como a Madrid), hasta los hoteles o hasta Bilbao las veces que Loiu sirve de pista de aterrizaje. Una soberana paliza de todas, todas.

