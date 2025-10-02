El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Samanic, inferior a Milutinov en la lucha por un rebote en el que Fournier ayuda por detrás. Igor Martín

El rebote pone deberes al Baskonia

El conjunto de Galbiati necesita mejorar en las capturas defensivas, un aspecto que le permitiría moverse con todavía más soltura en ataque

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:18

Paolo Galbiati durmió menos de lo recomendado la noche pasada tras caer ante el Olympiacos. Nada más llegar a casa se puso a revisar el ... encuentro con el que inició su andadura en la Euroliga. Lo calificó de «derrota dura»pese a quedarse muy cerca de ganar a un equipo que ha disputado la Final Four en las últimas cuatro ediciones. Sus palabras y su semblante cabizbajo en la sala de prensa reflejan la pasión, la intensidad y la ambición con la que vive su profesión el nuevo técnico del Baskonia, intranquilo por el déficit reboteador que arrastra su equipo.

