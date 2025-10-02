El rebote pone deberes al Baskonia

Paolo Galbiati durmió menos de lo recomendado la noche pasada tras caer ante el Olympiacos. Nada más llegar a casa se puso a revisar el ... encuentro con el que inició su andadura en la Euroliga. Lo calificó de «derrota dura»pese a quedarse muy cerca de ganar a un equipo que ha disputado la Final Four en las últimas cuatro ediciones. Sus palabras y su semblante cabizbajo en la sala de prensa reflejan la pasión, la intensidad y la ambición con la que vive su profesión el nuevo técnico del Baskonia, intranquilo por el déficit reboteador que arrastra su equipo.

La alegría y rapidez ofensiva en la que los azulgranas pretenden basar su juego se resquebraja cada vez que el balón rebota en su aro y termina en manos del rival. El rebote defensivo es su principal lastre en este inicio de campaña a la vez que la mayor plataforma de despegue para la escuadra vitoriana. La asignatura de reducir las capturas ofensivas de los rivales le permitiría subir aún más el ritmo, atacar más veces y obtener más opciones de anotar en transición.

Las estadísticas de los ensayos de pretemporada y del primer choque oficial muestran una significativa diferencia reboteadora con sus rivales. El Baskonia capturó nueve rebotes menos que el Olympiacos (34-43), once menos que el Bilbao Basket (28-39), tres menos que el Trieste (40-43), catorce menos que el Real Madrid (23-37) y ocho menos que el Valencia Basket (25-33). Solo ante el San Pablo Burgos el recuento fue opuesto y los azulgranas se impusieron por goleada pese a la derrota (46-29), fruto del desacierto en el lanzamiento.

La sensación es que se trata de un problema con diferentes raíces. Quizás la principal sea la falta de centímetros de la plantilla baskonista, sin una torre que ostente el don del rebote. Lo reconocía el propio Galbiati el lunes. «Si no jugamos de forma diferente, somos más jóvenes, más pequeños...». También influyen los constantes cambios defensivos, que obligan a los pívots a salir de la zona y los exteriores a emparejarse con jugadores más físicos y altos. Además, las ausencias de dos referentes interiores como Kurucs y Diakite se notan sobremanera. Hamidou Diallo, de 1,96 metros, terminó el encuentro frente al Olympiacos como ala-pívot.

El conjunto griego registró 20 capturas ofensivas, 12 entre Vezenkov (5) y Milutinov (7), que hicieron sangre durante los fatídicos primeros minutos. El Baskonia logró darle la vuelta en el segundo cuarto, posiblemente la mejor muestra de que si logra cerrar su propio rebote, sus números ofensivos pueden pasar a otra dimensión mayor. Galbiati tiene la muestra de su Trento. Tomando como referencia solo los partidos ganados por todos los equipos de la Eurocup, el conjunto italiano fue el cuarto que más rebotes defensivos logró y el peor en capturas en ataque. No las necesita. Para eso apuesta por la buena puntería y una rápida circulación de balón en busca del mejor tiro y el mejor ejecutor. Howard fue el lanzador del primer ataque del primer partido que ha disputado este curso. No parece casualidad.

«Somos jóvenes y hemos cometido algunos errores en el rebote defensivo que han sido muy importantes», lamentó Galbiati. Por ello, apremia la instrucción del oficio reboteador. Una labor que no solo les corresponde a Diop y Samanic, si no que va a necesitar de las ayudas de Diallo, Cabarrot o Forrest, además del resto de 'cuatros', para evitar el mazazo que supone regalar una nueva posesión tras una buena defensa. Especialmente para un equipo que apunta a regirse por su estado emocional.