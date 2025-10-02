El Baskonia recupera a Diakite pero podría perder a otro jugador El pívot guineano, ya recuperado de la infección por la que estuvo ingresado, viaja con el Baskonia a Lyon

Iván Benito Jueves, 2 de octubre 2025, 12:24

Paolo Galbiati se alegra al anunciar que espera contar con un jugador más mañana antes el Asvel. Hace una semana solo podía contar con nueve jugadores profesionales a su disposición. Para medirse al Olympiacos pudo contar con once. «Veremos cómo responde hoy Mamadi Diakite en el entreno». Después de dos semanas de baja, el pívot guineano parece recuperado para volver a saltar a la cancha tras apenas haber comparecido en los amistosos ante el San Pablo Burgos y el Valencia Basket.

Su ausencia se debe a la infección que sufrió durante el Trofeo EncestaRías disputado en Pontevedra. El sábado 20 de septiembre tuvo que ser ingresado tras llegar al hospital pálido y sin apenas fuerzas. Una infección afectó de forma fuerte a su organismo. Por fortuna, las pruebas médicas descartaron una enfermedad grave.

La ausencia de un diagnóstico claro provocó la incertidumbre sobre el tiempo que tardaría en recuperar el tono físico. El interior de Conakri, reclutado este verano tras la disputa del Afrobasket, necesitó varias sesiones de trabajo individuales antes de reincorporarse a los entrenamientos grupales. Una vez restablecida una condición óptima, los servicios médicos y el cuerpo técnico han acordado que Diakite forme parte de la expedición azulgrana que este jueves vuela hacia Lyon.

Por contra, tiene un jugador tocado cuya identidad no ha querido revelar. «Estamos revisando otra situación porque el test ante el Olympiacos nos descubrió algunos problemas», ha admitido. Sin dar pistas a un rival que empezó con derrota la Euroliga ante el Valencia (77-80).

El fondo de armario azulgrana se amplía con el regreso de Diakite. La vuelta del pívot refuerza las mermadas posiciones interiores, que todavía seguirán acusando la baja de Rodions Kurucs, un hombre llamado a ser importante en la rotación de Galbiati. La lesión en la fascia del pie del letón es más delicada aunque el italiano afirma que su vuelta «está cerca».

No se quiere correr riesgos en la temporada más exigente de la historia del Baskonia, con por ahora 13 efectivos para hacer frente a 38 jornadas de Euroliga y 34 de ACB, más la ayuda de jóvenes como Joksimovic. El esloveno llama a la puerta del primer equipo tras sus destellos en la pretemporada y el detalle del técnico italiano de hacerle debutar en la Euroliga con solo 16 años. Aunque fuera un segundo, pareció toda una declaración de intenciones sobre el potencial que le atisba al joven base que volverá a ser convocado el domingo en el estreno en la ACB. La imposibilidad de juntar a Nowell, Forrest y Howard, los tres extracomunitarios (solo se permiten dos), generará un hueco que apunta a ser para la nueva joya azulgrana.