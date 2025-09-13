El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Una explosión en un bar de Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
Aspiazu, el segundo de Valverde, saludando a Coudet. Mireya López

Valverde y Aspiazu intercambian los papeles: uno a la grada, el otro al campo

El entrenador del Athletic cumple ante el Alavés el primero de sus cuatro partidos de sanción

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:01

Jon Aspiazu (Bilbao, 62 años) lleva 23 años como segundo de Ernesto Valverde, función que comenzó a desempeñar en el Bilbao Athletic. Le ha acompañado en sus tres etapas en el banquillo del primer equipo rojiblanco, en el Espanyol, Olympiakos, Villarreal, Valencia y Barcelona.

Siempre ha estado en un segundo plano. Muy pocas veces le toca 'chupar' cámara. Ante el Alavés es así. Aspiazu ejerce de entrenador de campo del Athletic. Y se le ve porque se coloca en pie en la zona técnica.

Todo por la tarjeta roja que vio la pasada jornada Valverde en el campo del Betis por protestar y hacer aspavientos al árbitro. El Comité de Competición sancionó al primer entrenador rojiblanco con cuatro partidos, que no han sido recurridos. Ante el Alavés cumple el primero de ellos.

Habitualmente Aspiazu ve la primera parte de los partidos del Athletic desde la tribuna para tener una mejor visión sobre todo el campo. Hoy los papeles han cambiado. El segundo es quien dirige al equipo desde abajo mientras Valverde está en uno de los palcos del club atento a lo que suceda. Eso sí, Txingurri ha decidido no eludir la responsabilidad de atender la víspera del partido y al acabar el duelo a los periodistas.

