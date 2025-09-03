Cuatro partidos de sanción a Valverde por su expulsión en La Cartuja

El Athletic va de sobresalto en sobresalto en las últimas horas. Tras el affaire Laporte que mantiene en vilo a los athleticzales, este miércoles el ... comité de Disciplina de la Federación Española de fútbol ha impuesto cuatro partidos de suspensión a Ernesto Valverde por su expulsión ante el Betis en la recta final del encuentro de La Cartuja. Asimismo, el meta Álex Padilla también ha sido sancionado con tres encuentros por el lanzamiento de un balón al terreno de juego.

Disciplina ha castigado con dos partidos al técnico de Viandar de la Vera por sus protestas al árbitro y otros dos por «menosprecio o desconsideración hacia los colegiados». El incidente que ha acarreado la sanción de Txingurri llegó en el minuto 98, poco después de que el Betis anotara el tanto que reducía diferencias 1-2. La pelota salió de banda junto al banquillo del Athletic y desde allí Álex Padilla lo envió al terreno de juego, lo que le costó una roja inmediata.

Instantes más tarde, el colegiado Isidro Díaz de Mera volvió al área técnica rojiblanca para mostrar una segunda roja. Era para un Valverde muy irritado y que se fue con aplausos al árbitro. «El balón iba fuera de banda y alguien lo ha sacado. Supongo que ha sido Padilla. Lo vimos hace poco en otro partido. Lo hizo alguien del staff y le expulsaron. Supongo que esa acción es roja», aseguró Valverde tras el encuentro.

«Pensaba que me sacaba amarilla»

Sin embargo, el técnico rojiblanco no entendía la roja que le mostró Díaz de Mera. Entendía que el asunto se podía haber zanjado perfectamente con una amonestación. «Pensaba que me iba a sacar amarilla. Esa es la verdad», reconoció tras la tercera victoria de sus equipo en otras tantas jornadas respecto a lo ocurrido. «Lo único que ha pasado es que el árbitro daba un minuto más por esa roja a Padilla y yo le decía que no era para tanto. No se han perdido más de veinte segundos. Lo he hecho con algún aspaviento de más y por eso me ha expulsado», explicó.

«Es verdad que muchas veces los entrenadores protestamos de forma vehemente, encima reconociendo que expulsara al que ha sacado el balón porque es una acción antideportiva. Con una amarilla, lo hubiera solventado y no pasaba nada». El acta arbitral indicó que el de Viandar de la Vera vio la «roja por protestar de manera ostensible y con aspavientos una decisión mía».

Todo hace pensar que el Athletic recurrirá ambas sanciones al comité de Apelación. De no prosperar esa reclamación, Valverde no podría dirigir al Athletic desde el banquillo en ninguno de los cuatro partidos de Liga de este mes, que son el del próximo día 13 en San Mamés ante el Alavés, así como el del 21 en mestalla ante el Valencia, el 24 contra el Girona en La Catedral y el del 28 en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal de Marcelino, uno de los teóricos rivales directo en la lucha por Europa.