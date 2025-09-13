El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El derbi deja la mejor entrada del curso... por dos espectadores

49.136 personas acuden a San Mamés al duelo entre Athletic y Alavés

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:02

Hay ganas de ver a este Athletic. Tercera jornada de Liga como local y de nuevo una espectacular entrada. Pese a ser un sábado con las playas llenas, San Mamés ha citado en el derbi ante el Alavés a 49.136 espectadores.

Es la mejor entrada del curso, aunque por muy poco. Hasta ahora su mejor marca era el duelo ante el Sevilla con el que se abrió la Liga. Aquel día hubo 49.134 personas, dos espectadores menos que en el derbi ante el Alavés. El segundo partido ante el Rayo el estadio rojiblanco citó a 47.845 hinchas, su peor entrada de la campaña hasta el momento.

Son muy buenas marcas para arrancar en un curso en el que el Athletic sueña con mejorar el récord de asistencia a su estadio, que se fijó en el anterior curso en 1.308.402 espectadores con el primer equipo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  4. 4 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  5. 5 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  7. 7

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El derbi deja la mejor entrada del curso... por dos espectadores

El derbi deja la mejor entrada del curso... por dos espectadores