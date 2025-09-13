El derbi deja la mejor entrada del curso... por dos espectadores 49.136 personas acuden a San Mamés al duelo entre Athletic y Alavés

Javier Ortiz de Lazcano Sábado, 13 de septiembre 2025

Hay ganas de ver a este Athletic. Tercera jornada de Liga como local y de nuevo una espectacular entrada. Pese a ser un sábado con las playas llenas, San Mamés ha citado en el derbi ante el Alavés a 49.136 espectadores.

Es la mejor entrada del curso, aunque por muy poco. Hasta ahora su mejor marca era el duelo ante el Sevilla con el que se abrió la Liga. Aquel día hubo 49.134 personas, dos espectadores menos que en el derbi ante el Alavés. El segundo partido ante el Rayo el estadio rojiblanco citó a 47.845 hinchas, su peor entrada de la campaña hasta el momento.

Son muy buenas marcas para arrancar en un curso en el que el Athletic sueña con mejorar el récord de asistencia a su estadio, que se fijó en el anterior curso en 1.308.402 espectadores con el primer equipo.