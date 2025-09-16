Simón en 'The Guardian': «Ganar una Copa con el Athletic me llena más que 10 títulos en cualquier otro sitio» El portero rojiblanco presume en Inglaterra de la filosofía del club: «En los momentos malos somos especiales»

Alain Mateos Martes, 16 de septiembre 2025, 10:22 | Actualizado 10:59h.

Unai Simón presume este martes en Inglaterra del significado que tiene jugar en el Athletic. El portero rojiblanco ha concedido en las últimas horas una entrevista al periódico 'The Guardian', como previa al partido de esta noche ante el Arsenal, y en ella asegura que «ganar una Copa con el Athletic me llena más que 10 títulos en cualquier otro sitio».

El guardameta de Murgia recuerda sus inicios en la portería de San Mamés tras cancelarse de la noche a la mañana su cesión en Elche. Con solo 21 años y en plena Aste Nagusia, a Simón le llegó la oportunidad. «Pasé de cuarto en la lista y cedido, a jugar en San Mamés. De repente te dan esa oportunidad y te estás cagando de miedo. No dormí bien», recuerda en 'The Guardian'. «En los primeros minutos, había un balón que no iba a por él y Yuri me dio un grito... y pensé: '¡Mierda, vamos!'. A partir de ese momento, todo cambió».

Siete años después de su debut, Simón es historia del Athletic. En su palmarés resalta un trofeo Zamora a título individual, una Copa y una Supercopa con el Athletic, y una Eurocopa con la selección. Además, ha conseguido números en la portería que no se veían desde la época de Iribar y Zubizarreta.

Pero Simón ve el fútbol diferente al resto de futbolistas. «Algunos priorizan el dinero. Otros, los títulos. Y a otros les emociona jugar junto a quienes lo han dado todo por y para ellos». El del Athletic pertenece al último grupo. «Claro que me encantaría ser el mejor portero del mundo, claro que me gustaría ganar la Champions... Pero clasificarme con el Athletic (para la Champions) y ganar una Copa. me llena más que 10 títulos en cualquier otro sitio», afirma en el prestigioso medio británico.

Precisamente eso es lo que intenta transmitir a los canteranos de Lezama: «Será difícil, pero se puede estar en el Athletic y ser un crack, como Nico o Vivián. O en otros clubes similares, como Mikel Oyarzabal en la Real, o Zubimendi -recién fichado por el Arsenal-. Estoy muy orgulloso de ello. Siento un gran cariño por la gente que ve el fútbol de esa manera».

Cuando vienen mal dadas, el vestuario del Athletic se vuelve más fuerte que nunca: «Nos conocemos de toda la vida, lo que significa que, aunque probablemente no seamos el mejor equipo en cuanto a calidad, en esos momentos malos somos especiales». El sábado, tras la derrota ante el Alavés, Simón cuenta que «lo único que queríamos era volver aquí, vernos, animarnos, que volvieran las bromas... y pensar: 'en dos días tenemos la Champions'».

La filosofía contra el fútbol moderno

Si hay un aspecto que Simón recalca constantemente en la entrevista con 'The Guardian' es la importancia de la filosofía del Athletic. El portero cuenta que «en Bilbao el fútbol empieza con la gente que trabaja en las forjas formando un equipo de la zona» y que, pese a su expansión e internacionalización, «nuestro modelo se vincula a esa tradición, a cómo era el fútbol».

En Bizkaia hay mucha ilusión por el regreso del Athletic a la Champions; viajes, partidos de gran cartel... y una oportunidad única de mostrar al mundo una filosofía única, apunta Simón: «La Champions League es especial para todos, pero especialmente para nosotros, los de casa. Nos enorgullece mostrarles que compiten de esta manera».