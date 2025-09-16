El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La gran preocupación de Simón tras la lesión de Odegaard

El portero del Athletic sorprende en 'The Guardian' al revelar que tiene al jugador del Arsenal en la 'liga fantasy'

A. Mateos

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:54

Martin Odegaard es la gran estrella del Arsenal. El joven jugador noruego de 26 años ha terminado de explotar en el equipo inglés, tras su paso por Real Madrid y Real Sociedad en el fútbol español. Es el gran icono de los 'gunners', pero este martes, el público de San Mamés no verle en acción. El sábado sufrió una nueva lesión en su hombro derecho y no ha viajado a Bilbao.

La noticia de su lesión llegó el sábado al hotel Carltón, donde gran parte de la plantilla del Athletic seguía el partido de su rival en Champions. Los jugadores aprovecharon que los londinenses jugaban a la una de la tarde para hacer tiempo antes de salir hacia San Mamés y medirse al Alavés. Lo cuenta Unai Simón en 'The Guardian': «Tenemos la 'liga fantasy'. (...) Tengo a Martin Odegaard en mi equipo y cuando tuvieron que sacarlo a los 15 minutos fue un bajón». El portero del Athletic le desea una pronta recuperación a la estrella 'gunner' y reza para que esté recuperado «el miércoles», un día después de que ambos equipos se enfrenten en San Mamés.

Simón asegura que se le plantea un debate en estos momentos. «Era mi jugador estrella, ahora no sé qué hacer... a ver qué tal está de la lesión», confiesa en el medio británico. Al parecer, tampoco es que tenga buena suerte en este tipo de juegos: «El año pasado tuve a Haaland; me gasté todo el dinero en él y no me fue muy bien. Este año tengo a Solanke en ataque, pero no juega en el Tottenham; tendré que venderlo. No tengo mucha dinamita».

El periodista de 'The Guardian' le pregunta entonces por la dinamita de Zubimendi, aludiendo al golazo que marcó el sábado ante el Nottingham. Y Simón se ríe. «Esos goles no son normales para él. Le pega muy bien y está haciendo una temporada magnífica. Todavía no he hablado con él, pero tengo una partida de ajedrez pendiente; a ver si acepta antes del partido», desvela entre risas.

Simón conoce bien a los jugadores del Arsenal. Muchos de ellos han pasado por la Real Sociedad. «Martín está demostrando que quiere ser titular y Mikel Merino tiene un carácter tan competitivo que, dondequiera que lo pongas, jugará bien», confiesa antes de confesar que en el vestuario del Athletic «el Arsenal es uno de los equipos que más nos gusta ver».

