Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde

El Athletic ha vuelto a los entrenamientos este martes en Lezama, donde la gran novedad ha sido la presencia de Selton Sued. El joven ... centrocampista del Basconia, quien ha causado muy buenas impresiones en la Youth League de la Champions, se ha puesto a la órdenes de Ernesto Valverde en la semana del parón, en la que de momento no puede contar con los seis lesionados -Iñaki Williams, Sancet, Berenguer, Vesga, Prados y Egiluz- y los dos internacionales como Unai Simón y Dani Vivián. Además de Selton, también estaban Izagirre y el flamante debutante Ibon Sánchez, entre otros meritorios, al menos durante los primeros 15 minutos de la sesión.

Selton llegó a Lezama con diez años desde el Abaroa de Basauri. Ha ido superando categorías hasta que la pasada temporada recaló en el Basconia a pesar de ser juvenil de segundo año. Fui indiscutible en los planes de Bittor Llopis en la primera parte de la liga y lo hizo tan bien que fue convocado por la selección española sub'18 en diciembre de 2024 junto a otros compañeros como Simón García, Pablo Martínez y Beñat García. Ahora ha dado un pasito más al ser llamado por Txingurri, quien quiere verle más de cerca en una semana en la que precisa de efectivos.

Una larga lesión le mantuvo inactivo entre diciembre y mayo por lo que solo pudo jugar unos minutos en la penúltima jornada de la Tercera Federación y en el cruce de Copa de Campeones juvenil frente al Madrid. Selton Sued, durangués de 18 años, es un interior, un '8' clásico, con muy buenos fundamentos ofensivos.

Más allá de los lesionados y los internacionales, tampoco se ha visto en el primer cuarto de hora del entrenamiento a Nico Williams y a Aymeric Laporte. El pequeño de los hermanos acaba de reaparecer tras varias semanas entre algodones, mientras que el central todavía está cogiendo el ritmo competitivo. Los rojiblancos volverán a entrenarse este miércoles y jueves y luego disfrutarán de tres días libres.