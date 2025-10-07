El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Selton Sued, ejercitándose con el primer equipo en Lazama. Mireya López

Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde

El joven centrocampista echa una mano en la semana del parón en la que el técnico rojiblanco no puede contar con seis lesionados y dos internacionales

Robert Basic

Robert Basic

Martes, 7 de octubre 2025, 11:29

El Athletic ha vuelto a los entrenamientos este martes en Lezama, donde la gran novedad ha sido la presencia de Selton Sued. El joven ... centrocampista del Basconia, quien ha causado muy buenas impresiones en la Youth League de la Champions, se ha puesto a la órdenes de Ernesto Valverde en la semana del parón, en la que de momento no puede contar con los seis lesionados -Iñaki Williams, Sancet, Berenguer, Vesga, Prados y Egiluz- y los dos internacionales como Unai Simón y Dani Vivián. Además de Selton, también estaban Izagirre y el flamante debutante Ibon Sánchez, entre otros meritorios, al menos durante los primeros 15 minutos de la sesión.

