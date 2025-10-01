Selton Sued vuelve a brillar con luz propia en la UEFA Youth League

El nombre de Selton Sued cada vez empieza a ser más reconocido. Exhibición tras exhibición, el mediocentro de 18 años está brillando con luz propia ... en la UEFA Youth League, hasta el punto de que muchos seguidores rojiblancos ya le consideran la gran promesa de Lezama o incluso piden que se le promocione de inmediato al primer equipo del Athletic. Desde luego, no ha podido tener mayor impacto en los dos partidos que los cachorros han jugado ante el Arsenal y el Borussia Dortmund en esta competición.

El talentoso centrocampista durangarra que milita en las filas del Basconia impresionó a propios y extraños con su sobresaliente actuación contra los 'gunners'. Fue el dueño de la medular. Tuvo la pausa necesaria para ordenar a los suyos y la desbordante calidad para filtrar un gran número de pases al hueco para dejar a los atacantes en posiciones ventajosas. No solo eso. También ofreció una malgama de buenas conducciones e impresionantes regates para superar líneas él mismo. Su primera parte contra el cuadro londinense fue soberbia.

Además, solo habían pasado doce minutos cuando ya acaparó todos los focos con dos recortes en área contraria para quebrar a sus rivales y asistir a Manex Lozano en boca de gol. Desde ese momento, ya era inevitable que se hablase de él. Las expectativas explotaron por los aires con un jugador que todavía tiene mucho recorrido por hacer -aún está en el Basconia-, pero que muestra unas cualidades dignas de ser un talento a tener muy en cuenta en Lezama. Además, lejos de bajarse el suflé en el encuentro de ayer contra el Borussia Dortmund, no hizo otra cosa que consagrarse.

El gran protagonista

Selton Sued volvió a realizar otra espectacular actuación ante los germanos. De nuevo con el brazalete de capitán, manejó el juego de los suyos, estuvo muy atento en la presión y fue determinante en el último tercio del campo. Un partido muy completo del joven mediocentro, que volvió a ser el gran protagonista en la goleada del Athletic (0-4). En el primer tanto, fue él quien robó en campo contrario y asistió a Manex Lozano con un buen pase en profundidad. Después, estuvo a punto de marcar con un potente disparo desde la frontal del área que se estrelló en el poste.

No lo tuvo que lamentar. Y es que, solo seis minutos después, marcó su primer gol en esta UEFA Youth League tras una buena pared con Xhanti Oyharçabal. Un premio más que merecido por su brillante juego. No conforme con ello, en el tramo final del choque, regaló una asistencia de muchos quilates al propio Oyharçabal, picando el balón desde la frontal para dejar a su compañero solo frente al portero, que se tiró en sarra para hacer el tercer tanto de los vizcaínos. En el único gol que no tuvo contribución directa fue en el cuarto, obra de un Christian Imga, que es el más joven de este equipo (2009).