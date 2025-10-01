El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sánchez en su debut. Athletic Club

Ibon Sánchez, el capitán del filial, debuta con el Athletic en la Champions

Valverde da sus primeros minutos a un mediapunta que «tiene recorrido y se mueve bien»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Dortmund

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:52

Día inolvidable para Ibon Sanchez (Getxo, 21 años). Ha debutado con el Athletic en la Champions y en uno de los templos del fútbol mundial, el estadio del Borussia Dortmund. Ernesto Valverde le dio los últimos diez minutos del duelo. Le sacó con 2-1 al campo, signo de que no se trataba de que se estrenase, sino de que aportarse.

Valverde llevó a Alemania a dos jugadores del filial, al getxotarra y al mediopunta Adrián Pérez. Sólo el primero ha jugado. Su entrenador le elogió la víspera del duelo. «Tenemos bajas en el centro del campo y pensamos que nos puede venir bien. Tiene recorrido y se mueve bien.

Ibón Sánchez llegó a Lezama con 14 años. A los 18 ya estaba en el Basconia, en donde brillaba como un afilado mediapunta. Llamó tanto la atención que la campaña de su debut le subieron a jugar con el Bilbao Athletic, con el que jugó las últimas ocho jornadas en Primera RFEF pese a su edad y que su categoría era Tercera.

Hace dos campañas brilló en el ascenso a Primera RFEF pese a que tuvo la competencia de Peio Rincón. Aún así fue el tercer jugador en minutos del filial y anotó dos goles y cinco asistencias. La campaña pasada fue la de su confirmación, pese a que en la primera vuelta le costó tener minutos.

En la segunda se convirtió en indiscutible y firmó tres goles y otras tantas asistencias. Su capacidad de liderazgo le ha hecho portar el brazalete de capitán tras la marcha como cedido de Beñat Gerenabarrena. Las bajas por lesión de Vesga y Prados le han abierto la puerta del primer equipo.

