Esta es la posible sanción a la que se enfrenta Yeray tras su positivo por dopaje

Leire Moro Jueves, 10 de julio 2025, 20:05 | Actualizado 20:34h. Comenta Compartir

El positivo por dopaje que ha sacudido a Yeray Álvarez podría acarrear consecuencias muy graves si se confirma que ha infringido el reglamento antidopaje de la UEFA. El central del Athletic, que ha reconocido públicamente el resultado tras un control efectuado en el partido frente al Manchester United en San Mamés el pasado mes de mayo, se encuentra provisionalmente suspendido mientras se desarrolla el caso.

Yeray ha justificado el positivo por un tratamiento preventivo contra la alopecia que contenía una sustancia prohibida. Según ha explicado, el uso del medicamento fue «involuntario» y relacionado con los tratamientos médicos que ha seguido desde el tumor testicular que sufrió en 2016 y su recaída un año después.

Aunque el caso se halla en fase de instrucción y está sujeto a confidencialidad, la Guía Antidopaje de la UEFA deja muy claro cuales son las posibles sanciones a las que puede enfrentarse un jugador implicado en un positivo.

«Los jugadores pueden recibir una sanción de hasta cuatro años de suspensión por la primera infracción contra el reglamento antidopaje; tiempo suficiente como para arruinar una carrera. Además, aquellos jugadores que no se comporten con propiedad durante un control de dopaje pueden recibir varios partidos de suspensión o una multa. Entre otras conductas, se considera un comportamiento inapropiado el hecho de no presentarse directamente a un análisis de dopaje o no seguir las instrucciones de los DCO», indica el reglamento.