Yeray, positivo tras un control antidopaje de la UEFA

Juanma Mallo Jueves, 10 de julio 2025, 19:03 | Actualizado 19:09h. Comenta Compartir

Yeray Álvarez, central del Athletic, ha comunicado este jueves que ha dado positivo en un control antidopaje contra el United. Poco después, el equipo de Ibaigane le ha mostrado «todo su apoyo». «El club lamenta el error humano».

Este es el comunicado íntegro del fútbolista:

«Hace unas semanas me comunicaron que había dado positivo en un control antidopaje efectuado por la UEFA tras el partido de ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United.

Recibir esa noticia fue un golpe muy duro y, sinceramente, no me lo podía creer, dado que jamás en mi vida he consumido sustancias prohibidas.

Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida. El procedimiento disciplinario se encuentra actualmente en fase de instrucción y sujeto a confidencialidad, por lo que estoy provisionalmente suspendido y no estoy autorizado a realizar declaraciones públicas adicionales.

Quiero deciros a todos vosotros que lamento mucho esta situación pero que, con el apoyo del Club, estoy trabajando en mi defensa con el convencimiento de poder volver a los terrenos de juego lo antes posible. Una vez que finalice el proceso, daré todas las explicaciones necesarias.

Quiero agradecer al Athletic Club su apoyo y respaldo desde el primer momento y manifestar mi confianza en la justicia y las instituciones».

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .