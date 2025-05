Las lágrimas de Jauregizar, el llanto de todos los athleticzales Al joven jugador de Bermeo se le vio completamente abatido tras la derrota (4-1) en Old Trafford

Mikel Jauregizar (Bermeo, 2003) vivió anoche su primer gran revés en su recién iniciada carrera profesional. El centrocampista irrumpió por sorpresa en la dinámica del primer equipo en la segunda parte de la pasada temporada y tardó apenas cinco meses en levantar su primer título con el Athletic. A sus 20 años ya se había subido a la Gabarra con la ansiada vigesimoquinta Copa. No podía comenzar mejor su carrera y esta temporada, con la final de la Europa League en San Mamés, la ilusión en el vestuario por ganar el primer título europeo era máxima, pero el fútbol ha vuelto a aplazar este sueño rojiblanco que se demora desde hace décadas.

Polémicas aparte, el United goleó al Athletic en el marcador global de las semifinales (7-1) y apeó a los rojiblancos del sueño de ganar la Europa League. A Jauregizar se le vio realmente afectado tras la derrota ayer en Old Trafford. Entre lágrimas tuvo que ser consolado por sus compañeros y miembros del staff técnico de Valverde.

Jauregizar suma solo 54 partidos en la élite del fútbol, dos de ellos en unas semifinales europeas, pero con su actitud sobre el césped transmite la sensación de que es un veterano más. Ayer en el Teatro de los Sueños no le le temblaron las piernas cuando vio la oportunidad de poder sacarse de la chistera un disparo desde 30 metros y colarlo por la mismísima escuadra.

No solo fue el autor del gol rojiblanco en un campo como Old Trafford, sino que también fue el culpable de que a los once jugadores del Manchester United -el equipo inglés más grande de la historia con permiso del Liverpool- le temblasen las piernas durante cuarenta minutos. Después lograron empatar y ahí, el Athletic se vino abajo.

Esa frutración quedó reflejada en el rostro de Jauregizar, que vio el sueño muy cerca, igual que los 4.000 hinchas rojiblancos que, a pesar de la derrota, no pararon de animar a los suyos tras el partido. El de Bermeo era uno de ellos hace tan solo unos años y la imagen de su llanto desconsolado mientras la afición del Athletic le jaleaba a él y a sus compañeros ha conmocionado a toda la parroquia rojiblanca. El de Bermeo es un jugador muy querido pese a que lleva poco más de un año en el primer equipo.

Su aprendizaje va a una velocidad de vértigo. Ya se vio en el partido de ida en San Mamés cuando una mala acción defensiva suya condenó al Athletic a encajar el primer gol de la eliminatoria. Nadie esperaba -igual ni él mismo- que el central Maguire apareciera reconvertido en extremo derecho para romper por dos veces su cintura y colocar un caramelo en forma de centro que tras una peinada permitió a Casemiro batir a Agirrezabala. Fue una acción tan inesperada, y tan aislada, en el desarrollo del encuentro que al Athletic le sentó fatal. No debe ser fácil ver cómo tu rival se adelanta en la eliminatoria sin hacer prácticamente nada hasta entonces y cuando has realizado un derroche de energía como el que había hecho el Athletic hasta entonces. Después llegó el polémico penalti de Vivián y su posterior expulsión que terminaron por sentenciar la eliminatoria.

Las lágrimas de Jauregizar quizás también llegaron por el infausto recuerdo de esa acción de la ida, fruto de la juventud y la inexperiencia en este tipo de duelos. Pero el partido de anoche del joven bermeano demuestra que no se arruga en los momentos de máxima dificultad. No solo fue el mejor jugador del Athletic, sino que además lideró al equipo en un partido clave y marcado por las ausencias de las estrellas, todas ellas lesionadas.