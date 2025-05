Yo fui uno de los 4.000 «locos» de Old Trafford y lo que viví me puso la piel de gallina

Comenta Compartir

Old Trafford vacío. Las luces han bajado una pizca su intensidad. El Manchester United acaba de certificar su pase a la final de la Europa ... League en Bilbao. Sin embargo, ninguno de sus aficionados se queda a celebrarlo, a felicitar a sus futbolistas por el logro conseguido. No hay cánticos, ni gritos. Nada. Como si se hubieran impuesto en un amistoso al Lutton Town, un trámite. Silencio. Salvo en una esquina del 'Teatro de los sueños'. Allí, 4.000 aficionados del Athletic, a los que Iñaki Williams nos bautizó como «locos» hace una semana, nos seguimos dejando la garganta para espolear a una formación, la bilbaína, que nos permitió soñar con la remontada durante alrededor de 70 minutos. Queríamos agradecerle su esfuerzo, su derroche de energía, la maravillosa trayectoria en la segunda competición continental... Todos a una, deseábamos dejarle claro que estamos con el equipo en las buenas, por supuesto, pero también en las malas, que es cuando más difícil resulta mostrar la adhesión inquebrantable a un escudo. Cero críticas. «Eskerrik asko, Athletic, eskerrik asko», coreamos en una muestra de que, es cierto, nos duele la derrota; no llegar al partido decisivo de San Mamés es como una puñalada en el corazón, pero nos sentimos orgullosos de que, pese a las ausencias y el sopapo de la ida, los jugadores hayan plantado cara a los 'diablos rojos'. Y de que nos hubieran dado licencia para imaginarnos el 21 de mayo en La Catedral.

👋 Hasta pronto, Europa. Nos volveremos a ver 🇪🇺



Talde honetaz oso harro!



Eskerrik asko, zuei. Esto es el @AthleticClub #MUFCAthletic #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/17qSAJtYY2 — Athletic Club (@AthleticClub) May 8, 2025 Pitó el árbitro el final y, a pesar del chasco de la eliminación, seguimos animando -en muchas ocasiones dirigidos por los miembros de Iñigo Cabacas Herri Harmaila- como si hubiéramos logrado el billete para la final. Nada nos detuvo. Callarnos no entraba en nuestros planes. «Beti zurekin, Athletic, beti Zurekin». «Este es el famoso Athletic, el famoso Athletic Club…». «Athletic Champions League, Athletic Champions League». Bufandas al viento ya con el duelo finalizado, igual que cuando el United empató. Ese tanto tampoco nos hundió, ni nos silenció. Más gritos de ánimo si cabe, por supuesto. Ni el segundo, ni el tercero ni el cuarto pudieron con nosotros. Dolieron, nos rompieron por dentro, sobre todo a los más jóvenes, pero había un bien mayor: arropar a nuestros deportistas. Y así lo hicimos. El partido continuó en la grada rojiblanca, esa que ha impresionado a los seguidores del United y a la prensa local porque entró en ebullición una hora antes del duelo y no calló hasta mucho tiempo después, hasta más de 30 minutos después. Orgullo. Las canciones y el cariño continuaban. El duelo finalizó y los jugadores se acercaron. Fue el momento de presentarles nuestros respetos. «Athleeeeetic, Athleeeetic», hacíamos reverencias con las bufandas. Lo habían intentado. También había que darle un abrazo desde la distancia a Óscar de Marcos, el capitán que se ha quedado sin poder levantar la Europa League en La Catedral. 🗣️ ¡De Marcos, De Marcos!



Siempre contigo, capitán.#MUFCAthletic #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/6RRH6fYM5F — Athletic Club (@AthleticClub) May 8, 2025 Diez minutos después del encuentro, los futbolistas se retiraron a los vestuarios. Cabizbajos, algunos con lágrimas en los ojos como Mikel Jauregizar y Unai Gómez, puro sentimiento, una muestra del sentir que se palpaba en los rostros de buena parte de nosotros, porque habíamos creído en la remontada en un 'teatro de los sueños' en el que 70.000 ingleses, 70.000 sí, quedaron reducidos a nada por los 4.000 «locos» de Bilbao. ❤️ Un sentimiento único.



Duele, mucho, pero volveremos.



¡Orgullosos de este equipo!#MUFCAthletic #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/dmtgz3Hmhb — Athletic Club (@AthleticClub) May 8, 2025 Se fueron los jugadores, pero nosotros no. ¡Qué menos! Más canciones, más gritos. Era impresionante, brutal; para un aficionado como yo, de 43 años -socio desde los 13-, estaba siendo una de las mayores exhibiciones de amor rojiblanco nunca vistas: piel de gallina. Ampliar Porque lo fácil es dejarse la garganta en la victoria. Este jueves fue en la derrota. Parecía que el finalista vestía de rojo y blanco -el jueves de azul- y no del rojo del United. Brotó el himno desde dentro, vino 'El Txopo' a agradecernos el esfuerzo – «Iribar, Iribar es cojonudo»- y, a la media hora, desde el vestuario situado en la otra esquina, una agradable sorpresa, rotos por el esfuerzo y el resultado, surgieron varios futbolistas: Lekue, Vesga, Paredes, Agirrezabala, en cabeza, después el resto. Todos nuestros héroes. ❤️ Gure eredua.



𝓒𝓸𝓶𝓸 𝓘𝓻𝓲𝓫𝓪𝓻 𝓷𝓸 𝓱𝓪𝔂 𝓷𝓲𝓷𝓰𝓾𝓷𝓸.



👏 El sincero agradecimiento de Iribar a la afición tras el recital dado en las gradas de Old Trafford antes, durante y después del partido.#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/iYrOgli2jc — Athletic Club (@AthleticClub) May 9, 2025 Estaban impresionados por la reacción del público, por nuestra reacción, por sentirse como en casa a 1.700 kilómetros de La Catedral. Nos lo querían agradecer. A pesar de un pequeño rifirrafe con el personal de seguridad y la intermediación del presidente Uriarte, se subieron a la grada para lanzar sus camisetas. Un pequeño tributo. De nuevo, las gargantas a tope. «Eskerrik asko, Athletic, eskerrik asko». «Athletic Champions League, Athletic Champions League». De nuevo, las bufandas y las reverencias. «Athleeeetic, Athleeetic». Los futbolistas aplaudían, nosotros aplaudíamos y pedíamos a De Marcos que se quedara, que estirara su carrera, animamos a Julen, a Yuri, a Berenguer… Era lo mínimo que podíamos hacer. Después del ritual posterior a los partidos en casa, 'Txoria Txori' incluido, los futbolistas se dirigieron a la caseta. Nosotros también nos fuimos de Old Trafford. Los 4.000 «locos» se retiraban después de una lección en la grada, porque si este jueves se hubiera computado el apoyo de una afición y la otra, el cuadro de Ernesto Valverde hubiera ganado por goleada. ¡Qué exhibición! 👕🫰



Os queremos, athleticzales.



Ha sido increíble el apoyo que nos habéis dado. Con ganas del domingo. #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/h0AXl67Bvf — Athletic Club (@AthleticClub) May 9, 2025

