El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jon Uriarte, en la sala de prensa de San Mamés. Ignacio Pérez

Venda, hipoteca y mano escondida

Uriarte sostiene ahora que todos nos equivocamos al valorar sus declaraciones sobre la ampliación del campo en un discurso plagado de contradicciones

Iván Orio

Iván Orio

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:13

Jon Uriarte se ha metido él solo en un jardín de plantas espinosas con su sorprendente discurso sobre una eventual ampliación del aforo de ... San Mamés. No quiero ni pensar en la posibilidad de que lo que dijo el presidente del Athletic antes del partido de Champions ante el Arsenal sobre una fuerte inversión para aumentar el número de asientos en el estadio sea una ocurrencia porque entonces entraríamos en un terreno pantanoso e incluso surrealista. No dio para nada esa sensación. Todo lo contrario. Le pusieron el balón botando con los 7.000 aficionados en lista de espera que quieren ser socios y lo remató donde quiso y en el momento que quiso. Su «no sigo porque no quiero dar titulares», asumiendo que ya los había dado, fue aún más evidente que todas sus palabras previas sobre un asunto que ha despertado una enorme expectación en la familia rojiblanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  3. 3 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  6. 6 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  7. 7

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  8. 8

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  9. 9

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  10. 10 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Venda, hipoteca y mano escondida

Venda, hipoteca y mano escondida