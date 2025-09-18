El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luis Ángel Gómez

Uriarte vuelve a pedir a la afición que apoye al femenino: «Es fundamental para el crecimiento del proyecto»

El presidente del Athletic recuerda la novedad del abono de 45 euros para los partidos que el conjunto de Javi Lerga, tanto en Lezama como en San Mamés

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:30

Por segundo año consecutivo, Jon Uriarte ha vuelto a pedir a la afición del Athletic que apoye a la sección femenina. No solo en los ... partidos que dispute en La Catedral sino cada fin de semana en Lezama. «Es fundamental para el crecimiento del proyecto», ha recordado el presidente del club.

