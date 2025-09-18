Uriarte vuelve a pedir a la afición que apoye al femenino: «Es fundamental para el crecimiento del proyecto»

Por segundo año consecutivo, Jon Uriarte ha vuelto a pedir a la afición del Athletic que apoye a la sección femenina. No solo en los ... partidos que dispute en La Catedral sino cada fin de semana en Lezama. «Es fundamental para el crecimiento del proyecto», ha recordado el presidente del club.

Para ello, la directiva ha impulsado una nueva medida: un abono con un coste de 45 euros para ver todos los partidos que el conjunto de Javi Lerga dispute como local, tanto en Lezama como en San Mamés. Por el momento ya ha disputado dos, ante el Tenerife y el Barcelona. El siguiente es el domingo 28 de septiembre (12 horas) frente al Sevilla.

Diez mil personas acudieron al coliseo rojiblanco el pasado 7 de septiembre, en la visita del conjunto azulgrana, un partido que terminó con una contundente goleada por 1-8. Fue el primero de los dos partidos agendados para San Mamés, el otro será la llegada del Real Madrid, el fin de semana del 11 y 12 de octubre, todavía sin fecha y hora.