Los elogios de la hinchada del Arsenal a la afición del Athletic: «Fue fantástica» Los 'gunners' han aplaudido el comportamiento de la gente de San Mamés el pasado martes

Juanma Mallo Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:19 Comenta Compartir

Los aficionados del Athletic y el Arsenal ofrecieron el martes, en las horas previas al encuentro de la Champions League, durante el duelo y después, un ejemplo de convivencia entre hinchadas. Lejos de lo que ocurrió en Bilbao en los partidos de la Europa League contra la Roma o el Rangers, no se produjo ningún incidente reseñable y los supporters londinenses cogieron su avión en Loiu encantados con lo vivido en la capital vizcaína.

Really impressed with Bilbao. A lovely city a great stadium and their fans were superb last night as were the Arsenal fans pic.twitter.com/X8BJ3o2YhX — Gary Lawrence (@garythegooner56) September 17, 2025

Lo han demostrado a través de mensajes en las redes sociales. Se fueron encantados. «Realmente impresionado con Bilbao. Una ciudad preciosa, un estadio magnífico, y su afición estuvo magnífica anoche, al igual que la del Arsenal», subraya Gary Lawrence en la red social X (Twitter). «Me impresionó mucho lo civilizados que eran. ¡Qué estadio tan bonito!», le responde otro aficionado. «Fantástica afición, una afición muy fácil de recorrer y muy barato para comer y beber. Cada vez era más barato cuanto estaba más cerca del estadio charlando con la afición», comenta irónicamente otro hincha.

A cracking night last night, The Arsenal in Bilbao. Lucky to get to see us get another away win on the road in Europe. The perfect start to the European campaign. Very impressed with San Mames and their fans. #TheArsenal #UCL #AFC pic.twitter.com/zQNc0Woy2Q — Matt Taylor (@matt1taylor) September 17, 2025

Son muchos los mensajes de buen rollo. «Nos ha demostrado el mejor espíritu deportivo de su historia. Su afición fue fantástica. Apoyaron a su equipo sin abuchear ni provocar a la multitud contra ninguno de nuestros jugadores», indica otra persona. «Una noche espectacular con el Arsenal en Bilbao. ¡Qué suerte ver conseguir otra victoria a domicilio en Europa! El comienzo perfecto de la campaña europea. Estoy muy impresionado con San Mamés y su afición». «Gran ambiente -dice otra persona- en Bilbao».

Llegaron desde Londres alrededor de 3.000 aficionados. Según adelantó este periódico, rechazaron acudir a un punto de encuentro -el año pasado en la Europa League era en las cercanías del Guggenheim- y acudieron poco a San Mamés. Durante el día, se les pudo ver a los hinchas del Arsenal en varios puntos, pero sobre todo tomaron el Casco Viejo, la zona de Pozas, el Molly Malone y el Covent Garden.

Tampoco a la entrada hubo incidentes. Todo se desarrolló con total normalidad. Y eso es lo que resaltan los aficionados del equipo de Mikel Arteta.