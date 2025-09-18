«El objetivo es volver a Europa vía Liga y llegar lo más lejos posible en el resto de competiciones», asegura Jon Uriarte
«Tenemos un mínimo de 48 partidos en los que tendremos que mantener nuestro ADN competitivo y ambición»
Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:06
Jon Uriarte no se anda con rodeos: «el objetivo es volver a Europa por tercer año consecutivo vía Liga. Es la competición que te pone ... en tu sitio, tenemos que demostrar el nivel para clasificarnos». Y si puede ser la Champions, mejor. «Nos va a permitir llevar nuestra filosofía por los mejores campos de Europa». Aunque lanza un aviso: «La vemos como una oportunidad porque no podemos permitirnos hipotecar la temporada por ella», ha lanzado el directivo en la rueda de prensa celebrada en San Mamés.
En un curso «con un mínimo de 48 partidos», ha recordado el presidente del Athletic, «tendremos que mantener nuestro ADN competitivo y ambición». Disputará el conjunto rojiblanco cuatro competiciones. Si en la Liga el objetivo es repetir plaza europea (terminar entre los seis o siete primeros) en las otros tres torneos será «llegar lo más lejos posible». «La Copa es nuestro torneo pero el sorteo tiene mucha importancia», ha dicho Uriarte. «Y en Supercopa disputaremos la semifinal contra el Barcelona, que ganó tanto Liga como Copa. Es un reto gigante pero vamos a ir a tope a intentar levantar el trofeo».
El director deportivo Mikel González ha mencionado que «ha aumentado el valor de la plantilla y estamos muy satisfechos con los 27 jugadores que tenemos». González ha mencionado de forma breve al inicio de su intervención las entradas y salidas que ha habido «en un mercado más movido de lo habitual».
