«El objetivo es volver a Europa vía Liga y llegar lo más lejos posible en el resto de competiciones», asegura Jon Uriarte

«Tenemos un mínimo de 48 partidos en los que tendremos que mantener nuestro ADN competitivo y ambición»

Carlos Nieto

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:06

Jon Uriarte no se anda con rodeos: «el objetivo es volver a Europa por tercer año consecutivo vía Liga. Es la competición que te pone ... en tu sitio, tenemos que demostrar el nivel para clasificarnos». Y si puede ser la Champions, mejor. «Nos va a permitir llevar nuestra filosofía por los mejores campos de Europa». Aunque lanza un aviso: «La vemos como una oportunidad porque no podemos permitirnos hipotecar la temporada por ella», ha lanzado el directivo en la rueda de prensa celebrada en San Mamés.

