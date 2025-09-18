El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Llenazo en San Mamés el pasado martes ante el Arsenal. Luis Ángel Gómez

Uriarte frena en menos de 48 horas la ampliación de San Mamés: «En ningún momento estamos pensando en hacer una inversión millonaria»

«Hablamos aumentar el aforo en diez personas, como el año pasado, pido disculpas si no me expresé bien», dice el presidente del Athletic

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:58

'Frenazo' a una hipotética ampliación de San Mamés. En la previa ante el Arsenal, Jon Uriarte expresó en los micrófonos de 'Movistar' que «veremos ... si en algún momento acometemos una obra mayor con una inversión muy fuerte para ampliar el estadio». 48 horas después, en la rueda de prensa celebrada este jueves en La Catredral, el presidente ha rebajado la euforia. «En ningún momento pensamos en hacer una inversión millonaria y obras de cualquier tipo», ha expresado.

