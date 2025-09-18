Uriarte frena en menos de 48 horas la ampliación de San Mamés: «En ningún momento estamos pensando en hacer una inversión millonaria»

'Frenazo' a una hipotética ampliación de San Mamés. En la previa ante el Arsenal, Jon Uriarte expresó en los micrófonos de 'Movistar' que «veremos ... si en algún momento acometemos una obra mayor con una inversión muy fuerte para ampliar el estadio». 48 horas después, en la rueda de prensa celebrada este jueves en La Catredral, el presidente ha rebajado la euforia. «En ningún momento pensamos en hacer una inversión millonaria y obras de cualquier tipo», ha expresado.

«No he abierto la puerta a nada, pido disculpas si no me expresé bien», ha indicado el mandatario rojiblanco en unas declaraciones diametralmente opuestas a las ofrecidas en la previa del estreno en Champions. «Tenemos una fuerte demanda que quiere entrar como socios (7.000 en lista de espera) y también de personas que quieren comprar entradas, además del Club Athletic, que tiene preferencias para adquirir una entrada», ha lanzado Uriarte, «pero el estadio está prácticamente completo. Hay papel a la venta para atender estas peticiones».

«En el día a día tratamos de optimizar lo que tenemos. No creo que sea noticia aumentar el aforo en diez personas, como hicimos el año pasado y esperamos hacer este. Tratamos de aumentar la capacidad con las limitaciones que tenemos», ha deslizado el empresario bilbaíno. Ha hecho una comparación irónica para tratar de quitar hierro al asunto: «Es como si dijera que estamos mirando mover gente del equipo de Ibaigane a Lezama. No significa que vamos a dejar Ibaigane».