El Athletic disputará esta temporada la Supercopa contra el Atlético, Barcelona y Real Madrid. Athletic

El Athletic vería con buenos ojos disputar la Supercopa femenina en Estados Unidos: «Sería muy enriquecedor»

Jon Uriarte se centra en el modelo americano e inglés para que el proyecto femenino «crezca»

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:14

Jon Uriarte ha dado el visto bueno a que el Athletic dispute la próxima Supercopa femenina en Estados Unidos, como así plantea la Federación Española ... pese al 'no' del Real Madrid, que junto a Barcelona y Atlético completa la representación en un torneo que, como su edición masculina, se disputará en enero. Si ellos jugarán, como desde 2020, en Arabia Saudí, ellas podrían hacerlo también en el extranjero. La temporada pasada se puso sobre la mesa la misma sede, pero hubo una cascada de críticas por el papel de la mujer en Arabia y la conveniencia de llevar allí la competición.

