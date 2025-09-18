El Athletic vería con buenos ojos disputar la Supercopa femenina en Estados Unidos: «Sería muy enriquecedor»

Jon Uriarte ha dado el visto bueno a que el Athletic dispute la próxima Supercopa femenina en Estados Unidos, como así plantea la Federación Española ... pese al 'no' del Real Madrid, que junto a Barcelona y Atlético completa la representación en un torneo que, como su edición masculina, se disputará en enero. Si ellos jugarán, como desde 2020, en Arabia Saudí, ellas podrían hacerlo también en el extranjero. La temporada pasada se puso sobre la mesa la misma sede, pero hubo una cascada de críticas por el papel de la mujer en Arabia y la conveniencia de llevar allí la competición.

Ahora la opción que más peso tiene es Estados Unidos. El Athletic ve con buenos ojos que el torneo cruce el charco porque «el fútbol femenino tiene que seguir desarrollándose». En este sentido, llama a seguir el modelo americano e inglés. «Lo hablamos el otro día en la cena con ellos. El Arsenal es el mejor ejemplo. Ha mejorado la asistencia a los partidos del femenino para generar ingresos e interés». ¿Cómo? «En los ambigús venden productos diferentes, la tienda cambia depende de si juegan ellos o ellas...», ha desarrollado Uriarte.

«Están haciendo cosas muy buenas y pensamos que estas buenas prácticas nos permiten aprender porque son interesantes. En Estados Unidos se gestiona muy bien y por eso pensamos que es una buena oportunidad ir a este mercado», ha indicado el mandatario. «Estas cosas permiten hacer crecer el proyecto y además, como en el caso del masculino en la Champions, llevar el nombre del Athletic, su filosofía, a un mercado tan interesante como Estados Unidos. Para la jugadora será una experiencia muy enriquecedora», ambiciona Uriarte.