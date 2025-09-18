El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Esto dijo Uriarte sobre la posible ampliación de San Mamés en la previa del partido de Champions

E. C.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:15

Hace menos de 48 horas, en la previa del partido Athletic-Arsenal de Champions, Jon Uriarte dejó entrever en sus declaraciones una posible ampliación del aforo de San Mamés. A la pregunta de ¿cuánta gente quiere ser socia y no puede? el presidente respondió: «En Bilbao siempre ha habido lista de espera para ser socio. Está muy demandado y al final el estadio tiene la capacidad que tiene. En estos momentos hay más de 7.000 personas en lista de espera. Y casi todos los partidos con asistencias de récord, con todas las entradas vendidas, como por ejemplo, en el día de hoy. Bueno, estamos ahí viendo si podemos ampliar sacando localidades de debajo de los asientos, nunca mejor dicho. Y ya veremos si en algún momento acometemos una obra mayor, con una inversión muy fuerte para poder ampliar el estadio. Tampoco quiero dar titulares, de momento tenemos que explotar lo que tenemos aquí», dijo a Mónica Marchante en los micrófonos de Movistar.

Sin embargo, este jueves, ha frenado la ampliación del estadio. «No he abierto la puerta a nada, pido disculpas si no me expresé bien», ha indicado el presidente del Athletic en unas declaraciones diametralmente opuestas a las ofrecidas en la previa del estreno en Champions. «En ningún momento pensamos en hacer una inversión millonaria y obras de cualquier tipo», ha expresado.

