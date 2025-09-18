¿Cómo son las relaciones entre el Athletic y el Barcelona tras el 'caso Nico'? Jon Uriarte se ha referido a la situación entre ambas directivas: «Son frías, obviamente, pero son cordiales»

Juanma Mallo Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:07 | Actualizado 15:08h. Comenta Compartir

Por segundo año consecutivo, el nombre de Nico Williams ha estado sobre la mesa como posible contratación del Barcelona. El año pasado no se produjo ... el fichaje y esta temporada tampoco. En este curso, además, el extremo navarro ha renovado con el Athletic hasta 2035. Esa es una de las diferencias con 2024, pero también hay otra: que Deco, director deportivo de la entidad culé, habló públicamente del supuesto interés del futbolista rojiblanco de fichar por la entidad del Camp Nou. «Tanto Nico como otros jugadores a día de hoy demuestran ganas de venir. Si las circunstancias de Nico se dan, pues vamos a intentarlo», dijo en una entrevista con 'La Vanguardia' antes de la prolongación del contrato del que, por cierto, Jon Uriarte no ha querido dar detalles en su comparecencia en La Catedral.

Esto es, desde el Barcelona y su entorno pusieron en marcha toda la maquinaria para seducir a Nico Williams. Ya el año pasado no había buen rollo entre ambas partes. ¿Y ahora? «Las relaciones son frías, obviamente, pero son cordiales. Respetamos al Barça», ha subrayado Jon Uriarte en la rueda de prensa de San Mamés. De momento, el Athletic viajará al Camp Nou el primer fin de semana de noviembre. Allí, Nico recibió los pitos de la afición culé la pasada temporada, en uno de los primeros duelos del curso. Habrá que ver lo que ocurre este curso. También en San Mamés, donde la afición del Athletic ha terminado muy enfadada por la estrategia del Barcelona y que ya mostró su malestar en el pasado; por ejemplo, con lanzamiento de billetes por el 'caso Negreira'.

