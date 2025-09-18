El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Cómo son las relaciones entre el Athletic y el Barcelona tras el 'caso Nico'?

Jon Uriarte se ha referido a la situación entre ambas directivas: «Son frías, obviamente, pero son cordiales»

Juanma Mallo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:07

Por segundo año consecutivo, el nombre de Nico Williams ha estado sobre la mesa como posible contratación del Barcelona. El año pasado no se produjo ... el fichaje y esta temporada tampoco. En este curso, además, el extremo navarro ha renovado con el Athletic hasta 2035. Esa es una de las diferencias con 2024, pero también hay otra: que Deco, director deportivo de la entidad culé, habló públicamente del supuesto interés del futbolista rojiblanco de fichar por la entidad del Camp Nou. «Tanto Nico como otros jugadores a día de hoy demuestran ganas de venir. Si las circunstancias de Nico se dan, pues vamos a intentarlo», dijo en una entrevista con 'La Vanguardia' antes de la prolongación del contrato del que, por cierto, Jon Uriarte no ha querido dar detalles en su comparecencia en La Catedral.

