La indirecta del Athletic al Barça por el 'caso Nico' antes del choque en el Camp Nou Valverde ha hecho pública la lista de convocados para el partido de Liga de este sábado

G. C. Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

La sombra del 'caso Nico' es larga y todavía trae cola. Es la primera vez que el Athletic y el Barça se ven las caras después del intenso verano en el que el extremo rojiblanco finalmente dijo 'no' por segundo año consecutivo al club de su amigo Lamine Yamal. Los focos estarán sobre el pequeño de los Williams este sábado y todo hace indicar que el Camp Nou le recibirá con cierta hostilidad en su regreso.

Tampoco en el club rojiblanco se olvidan de unas maniobras, las del presidente Laporta y su director deportivo Deco, que no sentaron bien (Uriarte afeó que se hablara abiertamente del interés de un jugador con contrato en vigor) para tratar que la estrella del Athletic pusiera rumbo a la Ciudad Condal. Al menos, eso parece vista la imagen con la que ha anunciado la convocatoria con la que se daba a conocer los 23 jugadores convocados. La imagen de Nico en la publicación parece una clara indirecta sobre el triunfo rojiblanco en los despachos el pasado verano.

🗒 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔



Ernesto Valverde cita a 2⃣3️⃣ jugadores para el partido de mañana (16:15h) ante el @FCBarcelona_es en el Spotify Camp Nou.



ℹ️ Información sobre el desplazamiento 👉 https://t.co/5rtxP2TNS9#BarçaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/Tnc7Dg1rS2 — Athletic Club (@AthleticClub) November 21, 2025

Nico entra en la lista pese a la pubalgia que le obligó a pedir el cambio ante el Oviedo. La convocatoria trae novedades. Valverde vuelve a reclutar a Selton y recupera a Sancet. Los tres internacionales (Simón, Laporte y Vivián) también se suman a la expedición sin contratiempo alguno tras sellar el pase de La Roja al Mundial.

Nico firmó en julio la extensión de su contrato, en vigor hasta junio de 2035 y con una cláusula cercana a los 100 millones. Una decisión con la que daba la espalda por segundo verano consecutivo al Barça, con el que había llegado a un acuerdo económico, según trascendió en los medios de comunicación. Al final, el pequeño de los Williams se decantó por quedarse en casa ante la incertidumbre para su inscripción en la Liga en caso de que fichase por la entidad azulgrana, que incumple el fair play financiero.