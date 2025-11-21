El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nico Williams y Sancet, listos para medirse al Barcelona

Valverde ha citado a 23 jugadores entre los que no se encuentra Iñaki Williams, que no se ha recuperado aún de lesión sufrida en el aductor largo de su pierna derecha

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:22

Sin novedades en la convocatoria de Valverde para viajar a Barcelona. Finalmente Nico Williams y Oihan Sancet, que han entrenado con normalidad durante la semana ... con el resto de compañeros viajarán este viernes por la tarde a la Ciudad Condal para medirse mañana (16.15 horas) a los culés en el regreso al Camp Nou. El menor de la saga, autor de un golazo ante el Oviedo en la jornada previa al parón de selecciones, parece estar mucho mejor de la pubalgia que arrastra desde la campaña pasada.

