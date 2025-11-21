Nico Williams y Sancet, listos para medirse al Barcelona

Sin novedades en la convocatoria de Valverde para viajar a Barcelona. Finalmente Nico Williams y Oihan Sancet, que han entrenado con normalidad durante la semana ... con el resto de compañeros viajarán este viernes por la tarde a la Ciudad Condal para medirse mañana (16.15 horas) a los culés en el regreso al Camp Nou. El menor de la saga, autor de un golazo ante el Oviedo en la jornada previa al parón de selecciones, parece estar mucho mejor de la pubalgia que arrastra desde la campaña pasada.

El que no estará finalmente es su hermano Iñaki. El capitán no está aún recuperado de la lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha que sufrió en el partido de Champions ante el Qarabag y que le ha impedido jugar los encuentros ante el Getafe, Real Sociedad, Newcastle y Oviedo. El delantero rojiblanco ha realizado esta semana carrera continua sobre el verde, así como cambios de ritmo y algunos ejercicios más con el readaptador físico Xabi Clemente.

Valverde ha convocado para viajar esta tarde a Barcelona a un total de 23 jugadores, todos los disponibles incluida la nueva perla Selton. Además del basauritarras la lista la integran Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivián, Paredes, Vesga, Berenguer, Sancet, Nico, Guruzeta, Areso, Laporte, Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai Gómes, Nico Serrano, Robert Navarro, Izeta y Rego. La expedición rojiblanca, que viajará este viernes (19.00 horas) desde Loiu, parte con el objetivo de romper la racha negativa de resultados en feudo blaugrana. El último triunfo del Athletic allí data de 2001. Desde entonces, el balance es de tres empates y 20 derrotas