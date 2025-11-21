El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Txingurri confía en sacar adelante el partido ante el Barça: «Según pasa el tiempo los equipos saben cómo combatirles» EFE
Barcelona-Athletic (sábado, 16.15 horas)

«Tenemos que proteger a Nico Williams, nos interesa que esté al 100%», advierte Valverde antes ir al Camp Nou

El técnico rojiblanco recuerda que «pesa más siempre el partido que tienes por delante» y no piensa en la Champions

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Lezama

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

A 600 kilómetros, distancia que separa Bilbao y Barcelona, se puso frente a los micrófonos Hansi Flick al mismo tiempo que lo hacía su homólogo ... rojiblanco, Ernesto Valverde. Ambos vuelven a verse las caras (sábado, 16.15 horas) en uno de los duelos más calientes del campeonato, una rivalidad que ha cobrado más fuerza en los últimos años por el fichaje frustrado de Nico Williams y el caso Negreira, entre otros, situaciones que han tensado las relaciones entre ambas directivas y aficionados. «Son cosas que ocurren, nada que no suceda en el mundo del fútbol. Somos dos equipos que competimos fuertes, el resto se me escapa», ha deslizado Ernesto Valverde en la víspera del encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

