«Tenemos que proteger a Nico Williams, nos interesa que esté al 100%», advierte Valverde antes ir al Camp Nou

A 600 kilómetros, distancia que separa Bilbao y Barcelona, se puso frente a los micrófonos Hansi Flick al mismo tiempo que lo hacía su homólogo ... rojiblanco, Ernesto Valverde. Ambos vuelven a verse las caras (sábado, 16.15 horas) en uno de los duelos más calientes del campeonato, una rivalidad que ha cobrado más fuerza en los últimos años por el fichaje frustrado de Nico Williams y el caso Negreira, entre otros, situaciones que han tensado las relaciones entre ambas directivas y aficionados. «Son cosas que ocurren, nada que no suceda en el mundo del fútbol. Somos dos equipos que competimos fuertes, el resto se me escapa», ha deslizado Ernesto Valverde en la víspera del encuentro.

En este sentido, lo que revolotea en la mente del preparador rojiblanco son los tres puntos que hay en juego en el renovado Camp Nou, que abre sus puertas por primera vez pese a estar de lleno sumergido en su lavado de cara. De hecho, hace una semana se desconocía todavía dónde se iba a jugar un partido «decisivo y muy complicado» para el Athletic. «Pesa más siempre el partido que tienes por delante», ha hecho hincapié Valverde, que no quiere ni oír hablar de la Champions, en la que el martes se jugará su futuro ante el Slavia Praga.

Así que a tenor de las declaraciones del técnico de Viandar de la Vera -durante el inicio de curso ha mandado el mensaje de que la Liga es la prioridad- se espera un once rojiblanco la mar de reconocible en el feudo culé, donde el Athletic no gana desde 2001 y en el que Valverde, de hecho, nunca ha conseguido la victoria. «Cuando no consigues ganar en un campo durante un tiempo es por algo, como la diferencia de potencial, ellos han tenido jugadores importantes durante años», ha dicho el entrenador, que ha recordado que «no solo nosotros hemos sufrido en el Camp Nou».

«Cuidado» con Selton

Para esa empresa recupera a Sancet, baja antes del parón de selecciones ante Newcastle y Oviedo tras la lesión en el bíceps femoral sufrida en el derbi ante la Real Sociedad. «Si está en la lista es porque puede participar, ya veremos mañana si juega o no», ha comentado Valverde sobre el mediapunta navarro. Su relevo ante el conjunto asturiano fue el juvenil Selton, un chaval que ha derrumbado la puerta del primer equipo pero «con el que hay que tener cuidado». El de Durango, de 18 años, estuvo cinco meses parado la temporada pasada por culpa de unos problemas en la rodilla. «Le veo muy bien porque sino no le hubiese puesto de inicio el otro día. Tiene mucho desparpajo, una calidad técnica importante, pero debe asimilar el salto (de categoría)».

Estará también Nico Williams, autor del gol de la victoria ante el Oviedo antes de descansar y no entrar en la convocatoria de la selección española. Aquejado de una pubalgia, un dolor crónico que no termina de irse nunca, Valverde ha advertido que «tenemos que protegerle porque nos interesa que esté al 100%. Ha entrenado regularmente, veremos a ver mañana cómo llega». Su hermano Iñaki, por su parte, avanza en su proceso de recuperación del aductor. «Todavía no está entrenando con el equipo y para el martes es muy justo, veremos a ver si llega para el próximo sábado (ante el Levante)», ha lanzado Txingurri.