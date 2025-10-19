El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los rojiblancos no dispararon a puerta durante los 90 minutos Factoría9

Elche 0-0 Athletic

Unai Simón da un punto a un Athletic muy vulgar

Los rojiblancos decepcionaron en su regreso tras el parón y tuvieron que encomendarse a su portero para empatar ante un Elche superior

Jon Agiriano

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:15

Comenta

Si la ilusión era que, al regreso del parón, se viera a un nuevo Athletic, con mucho mayor nivel en su juego, preparado para las ... grandes empresas que le esperan esta temporada, el partido en el Martínez Valero sólo puede considerarse un chasco. Lo mejor, en realidad lo único bueno para los rojiblancos, fue el punto conseguido gracias, sobre todo, a un par de paradas decisivas de Unai Simón, una en cada tiempo. Todo lo demás fue una decepción completa. El Athletic no jugó ni a tabas. Ninguna de sus individualidades destacó, salvo su portero y Laporte. Apenas creó un par de oportunidades de gol en las que Peña no tuvo ni que intervenir, y fue superado en todos los conceptos del juego –ocasiones, remates, posesión, etc.– por un Elche admirable por su propuesta y personalidad.

