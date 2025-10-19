El evidente contraste entre la defensa y el ataque

Empate en el Martínez Valero. El regreso del parón trajo pocas buenas noticias para el Athletic en cuanto a juego. Se vació la enfermería y, ... con todos los jugadores a su disposición, Elche era una buena oportunidad para volver a encontrar la victoria a domicilio, pero se sigue resistiendo. Queda lejos la última conseguida frente al Betis a finales de agosto, y se antojan necesarias de cara a mantenerse en la parte alta de la tabla.

Para ello es imprescindible un equipo en la misma sintonía y, en estos momentos, los rojiblancos no tiene afinadas más que determinadas teclas. Quedó en evidencia frente a los de Eder Sarabia. En la zaga se mantuvo la portería a cero por la contundencia de Vivián y Laporte, dos de los jugadores más en forma y con las ideas claras. Los internacionales no tuvieron el mismo descanso que el resto de sus compañeros a lo largo de los últimos días, pero fueron fundamentales para que los ilicitanos dispusieran de contadas ocasiones para marcar.

El 'teniente' regresó al estadio en el que debutó en verano de 2021 convertido en una de las piezas imprescindibles de Valverde y mostró galones para tener la situación controlada frente a un rival que buscó los balones a la espalda y que por su fútbol fluido es capaz de abrir huecos rápido. Fue el protagonista de una de las acciones polémicas del choque al golpearle un balón en la mano tras el desequilibrio que sufrió por parte de André Silva, que el árbitro señaló como falta del atacante tras consultar el VAR.

Su compañero en el centro de la defensa también estuvo a la altura. La incertidumbre presidió la llegada de Laporte al Athletic e incluso se señaló que necesitaría tiempo para tomar el pulso a la competición, pero el de Agen ha demostrado que está bastante mejor de lo que muchos pensaban y se ha hecho hueco rápido en los planes del técnico en una temporada tan exigente. Bien en la anticipación, dejó el campo en el minuto 81 después de sufrir una entrada que le afectó al gemelo. Visto cómo está la posición de central Valverde no quiso correr riesgo alguno.

La otra cara

La otra cara del equipo estuvo en la vertiente ofensiva. Los rojiblancos siguen con el olfato goleador estropeado. Es igual que se cambien las piezas tras el descanso que vuelvan jugadores que hasta hace poco es antojaban imprescindibles. Regresó Sancet desde el inicio y su mayor aportación un fue un rechace que se fue fuera tras un error del portero para salir de la presión. Robert Navarro también tuvo su oportunidad de inicio, pero esta vez la desaprovechó, igual que Guruzeta. No pudieron hilvanar nada que generara cierta esperanza entre los aficionados rojiblancos que se dieron cita en las gradas.

Tras la reanudación fue el turno de los hermanos Williams y el resultado fue similar. Algo más de profundidad, pero ni una buena combinación con la que probar a Iñaki Peña. El Athletic sigue sin marcar a domicilio en la competición doméstica. Y ya son tres partidos consecutivos. La buena labor defensiva por lo menos hizo que se llevaran un punto.