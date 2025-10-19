Unai Simón, el mejor del Athletic frente al Elche
Igor Barcia
Domingo, 19 de octubre 2025, 16:56
Unai Simón
Portero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Fundamental en el empate a cero con el que el Athletic se marcha de Elche tras un partido espeso de los rojiblancos. Unai tuvo tres acciones decisivas, una de ellas en la primera parte a remate durísimo de Rafa Mir que sacó con una gran mano, y dos en la segunda parte. En buen momento.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
Tuvo un encuentro complicado el central de Vitoria ante un Andre Silva que le buscó siempre las cosquillas. Se llevó un buen susto cuando el VAR llamó a revisión al colegiado por una mano suya que podía implicar expulsión, algo que no sucedió. Después siguió batallando con más éxito en tareas defensivas que a la hora de sacar el balón desde atrás.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Capitán en el Martínez Valero, el lateral de Zarautz tuvo que estar muy atento a los desmarques por su banda de un Elche que buscó siempre las combinaciones de dentro hacia fuera en busca de espacios. Siempre intenso, se proyectó poco en ataque, en especial en la segunda parte en la que salió Nico Williams.
Areso
Defensa
Valoración del redactor
Flojo encuentro del lateral navarro, al que se le sigue esperando para ver la versión que ofreció en Osasuna. Tuvo problemas con el balón y también para cerrar a un Valera que le generó muchos problemas.
Laporte
Defensa
Valoración del redactor
Su presencia se nota en el eje de la defensa, donde forma una pareja muy sólida con Vivián. Le tocó pelear con un coloso como Rafa Mir, que creó una de las mejores ocasiones del Elche en la primera parte. Fue reemplazado en los minutos finales por Paredes y se le vio enfadado en el banquillo con el médico rojiblanco.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
No tuvo su mejor encuentro el centrocampista de Eibar, que tuvo problemas para imponerse en el centro del campo y se le vio superado y con el recurso de las faltas que al final le costó ver la amarilla y ser reemplazado por Rego.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Lejos de sus anteriores encuentros, donde rindió a un gran nivel. El Elche acumuló el juego por dentro, tocó bien el balón y el Athletic llegó casi siempre tarde a la presión, con lo que a Jauregizar le tocó más hacer labores defensivas que le impidieron conectar con sus compañeros de ataque.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
Desaparecido en todo el encuentro, Valverde le reemplazó en la segunda parte. Habrá que esperar a que recupere el ritmo y su mejor versión porque el Athletic necesita de su potencia, de su visión de juego y de su llegada.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
Fue el único jugador de ataque que se dejó ver en el encuentro. Berenguer se pegó una buena paliza, primero por la banda derecha y en la segunda parte como delantero centro. Terminó acalambrado después del esfuerzo realizado.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
También desaparecido en la punta del ataque rojiblanco. Solo se le vio una vez y fue en un remate que salió totalmente desviado. Valverde tomó medidas en el descanso y le dejó fuera del equipo en la segunda parte.
Sube
Decisivo
Unai Simón
El guardameta del Athletic se encuentra en un gran momento de forma y fue el artífice del empate frente al Elche.
Baja
Bajo de ritmo
Sancet
Al mediapunta se le vio escaso de ritmo tras su lesión. Necesita recuperar el ritmo de cara a una serie de encuentros importantes para el Athletic.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón71
Jauregizar64
Daniel Vivian59
Yuri Berchiche54
Iñigo Ruiz de Galarreta49
Iñaki Williams47
Robert Navarro46
Aitor Paredes45
Alejandro Berenguer44
Oihan Sancet43
Jesús Areso42
Gorka Guruzeta38
Laporte33
Maroan Sannadi31
Nico Williams31
Mikel Vesga25
Unai Gómez25
Alejandro Rego24
Gorosabel18
Nico Serrano17
Iñigo Lekue13
Adama11
Beñat Prados10
Ibon Sánchez5
Urko Izeta3
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
