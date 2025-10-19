El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EP

Valverde explica la suplencia de los Williams: «Nico venía con entreno y medio e Iñaki, con dos y medio»

El entrenador del Athletic optó por la prudencia con los salidos de lesión para minimizar riesgos

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Elche

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:01

Comenta

Ernesto Valverde sorprendió al dejar en el banquillo a los dos hermanos Williams, de quienes tiró en el inicio de la segunda parte. El entrenador ... del Athletic apeló a la prudencia para justificar su decisión. «Hay que tener en cuenta que Nico lleva un entrenador y medio, que Iñaki lleva dos y medio, como Berenguer y Sancet y que también recuperábamos a Vesga», indicó el entrenador en referencia a la sucesión de incorporaciones a las sesiones en Lezama de jugadores tocados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

