Valverde explica la suplencia de los Williams: «Nico venía con entreno y medio e Iñaki, con dos y medio»

Ernesto Valverde sorprendió al dejar en el banquillo a los dos hermanos Williams, de quienes tiró en el inicio de la segunda parte. El entrenador ... del Athletic apeló a la prudencia para justificar su decisión. «Hay que tener en cuenta que Nico lleva un entrenador y medio, que Iñaki lleva dos y medio, como Berenguer y Sancet y que también recuperábamos a Vesga», indicó el entrenador en referencia a la sucesión de incorporaciones a las sesiones en Lezama de jugadores tocados.

«Hablamos de cinco jugadores recuperados para este partido. No quería arriesgar mucho por si había riesgo de recaída, sobre todo de los cuatro delanteros y nos quedábamos como la semana pasada. No estoy pensando en el siguiente partido, pensaba en este», zanjó el entrenador.

Valverde admitió que no fue un «partido brillante», pero destacó el trabajo defensivo. «Se trataba de tener capacidad para llegar al área, porque al final todo va de las veces que llegas y con la claridad con lo que lo haces».

Y en esa labor ofensiva su equipo decepcionó. «En ataque no hemos estado muy bien al faltarnos un poco de tranquilidad en el juego, pero también es mérito de ellos por lo que nos apretaban y nos dificultaban jugar, igual que nosotros a ellos», reconoció.

«El partido se podía haber desequilibrado en alguna acción puntual porque ha habido una parada de Unai en el primer tiempo y nosotros también hemos tenido alguna llegada, pero no ha sido un fútbol muy fluido al no dejarles jugar nosotros a ellos, ni ellos a nosotros», resumió.

Luego elogió a su rival: «El Elche es un equipo con personalidad, arriesga en el juego y ahora mismo está con energía. Tienen buenos futbolistas en el centro del campo que les hacen jugar y han entrado muy bien en la categoría, aunque la Liga es larga. Todavía nos falta pasar el invierno a todos», indicó.

Eder Sarabia estaba satisfecho del rendimiento de su equipo. «Intentamos poner los méritos que hacemos en el campo por encima de los resultados y en ese sentido estoy muy satisfecho porque hemos minimizado al Athletic, hemos tenido las ocasiones más claras y de haber ganado un equipo tendríamos que haber sido nosotros», resumió.

Eso sí, se quejó de que Vivián no fuera expulsado. «Esa jugada tiene un matiz a explicar», arrancó. «En el minuto 12 hay una disputa entre Vivián y André Silva que el árbitro deja jugar. Si pones ese listón, tienes que mantenerlo. En la jugada de la posible expulsión, el árbitro está bien colocado sin nadie por delante y el VAR está bien para ayudar, pero hay que arbitrar en el campo y bien pita falta de André que no la hay o, por lo menos, pita amarilla, pero algo de las dos cosas tiene que ver, porque una de las cosas importantes que tienen que tener los árbitros es vista. Era una jugada muy fácil, clarísima y que seguramente habría cambiado el partido», se quejó el entrenador del Elche.