LaLiga rectifica tras ser acusada de censura y muestra el plante en el Elche-Athletic

Los jugadores han estado los primeros quince segundos parados en protesta por el partido de Miami

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Elche

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:04

LaLiga ha rectificado tras recibir acusaciones de censura. Después de no mostrar imágenes del parón de quince segundos de los jugadores por el partido en Miami entre Villarreal y Barcelona ... en los primeros duelos de esta jornada, no ha hecho lo mismo hoy en el Elche-Athletic.

