LaLiga rectifica tras ser acusada de censura y muestra el plante en el Elche-Athletic

LaLiga ha rectificado tras recibir acusaciones de censura. Después de no mostrar imágenes del parón de quince segundos de los jugadores por el partido en Miami entre Villarreal y Barcelona ... en los primeros duelos de esta jornada, no ha hecho lo mismo hoy en el Elche-Athletic.

En varios encuentros anteriores, la señal oficial televisiva de LaLiga no mostró imágenes del momento exacto de la pausa de los jugadores. Esto ha sido denunciado como una «censura» o al menos una ocultación de una realidad.

El Elche-Athletic ha sido el primer partido del domingo. Durante los momentos previos al encuentro, los telespectadores han podido ver la entrega a Eder Sarabia del premio al Mejor Entrenador de septiembre. Después, las cámaras han enfocado a los jugadores parados inmediatamente después de que el Elche sacase de centro.

El comentarista de DAZN no ha hecho referencia al asunto. Mientras se mostraban esas imágenes ha destacado que «LaLiga pone en valor su compromiso con la paz». La periodista que se encontraba a pie de campo sí a hecho alusión a lo que etaba pasando. «El partido ha arrancado como el resto de encuentros con la negativa del sindicato de jugadores a jugar partidos fuera de España», ha destacado.