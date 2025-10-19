El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Elche-Athletic

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 9 de la Liga EA Sports 25/26

Fernando Romero

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:36

13:25

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

La bermeana que anima los partidos del Athletic con su acordeón

En directo, Elche-Athletic

Edurne Mojas Larreategi, que vive desde hace treinta años en Torrevieja, anima a los hinchas rojiblancos con su instrumento de viento

Echamos un vistazo al equipo arbitral que dirigirá este encuentro que arranca a las dos del mediodía. El colegiado principal será el jienense José Luis Guzmán Mansilla, novato en la categoría y que todavía no ha arbitrado ningún partido al Athletic. A los mandos de la sala VAR estará José Antonio López Toca.

13:14

El histórico de enfrentamientos entre Elche y Athletic recoge que ilicitanos y vizcaínos se han visto las caras en 24 ocasiones en el Martínez Valero en Liga, con un balance no del todo positivo para los leones. Solo 5 triunfos en tierras alicantinas, 9 empates y 10 derrotas.

12:57

Eder Sarabia: «Yo quise ser futbolista del Athletic, pero ser entrenador no está mal»

En directo, Elche-Athletic

El técnico del Elche confiesa el amor por la entidad bilbaína: «Cada vez que escucho el himno me emociono»

12:53

Valverde: «No entiendo de partidos trampa»

En directo, Elche-Athletic

«Llevamos 15 días pensando en este partido y vamos con la intención de sacar los tres puntos», avisa el técnico rojiblanco

Este será el once del Elche!!!!

12:48

Lo más llamativo, de entrada, es que no juegan ninguno de los hermanos Williams. En la derecha, en principio, estará Berenguer mientras que en la izquierda estará Robert Navarro.

Sí juega Oihan Sancet. Guruzeta será la referencia ofeniva.

Ya conocemos el once del Athletic!!!!!

12:46

Lo que está asegurado en este mediodía de domingo es un gran ambiente en el Martínez Valero. Y es que se ha colgado el cartel de 'no hay billetes' para recibir al Athletic.

12:42

Jon Agiriano

Jon Agiriano

La hora de Eder, el hijo del mito del Athletic que triunfa en Elche

En directo, Elche-Athletic

Tras 20 años de carrera, el hijo del mito del Athletic triunfa en el Elche con el patrón de juego de toque que siempre ha defendido

12:41

12:36

Un reto mayúsculo e ilusionante

En directo, Elche-Athletic

Oscar Javier Tabuenca

El Athletic vuelve a la competición después del parón de selecciones con el objetivo de recuperar la buena dinámica y sumar tres puntos.

12:35

12:34

Jon Agiriano

Jon Agiriano

El Athletic, a regresar al buen camino fuera de casa

En directo, Elche-Athletic

Tras firmar el curso pasado unos registros históricos lejos de San Mamés, necesita recuperar su solvencia como visitante

12:33

Tras el parón de selecciones, el Athletic, ya con efecteivos recuperados para la causa, buscará una nueva victoria que le consolide en esas posiciones y que le permita mirar al frente con más optimismo, alejando los fantasmas de pasadas semanas.

12:31

Saludos!!! Muy buenos días!!!! Les damos la bienvenida a la novena jornada de LaLiga EA Sports!!!!! En este horario vermú que tenemos hoy por delante. el Athletic visita el Martínez Valero para enfrentarse al sorprendente Elche de Eder Sarabia. Un duelo de altos vuelos, ya que ambos llegan igualados a 13 puntos, justo por detrás de las posiciones europeas.

