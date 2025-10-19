En directo, Elche-Athletic

13:14

El histórico de enfrentamientos entre Elche y Athletic recoge que ilicitanos y vizcaínos se han visto las caras en 24 ocasiones en el Martínez Valero en Liga, con un balance no del todo positivo para los leones. Solo 5 triunfos en tierras alicantinas, 9 empates y 10 derrotas.

Eso sí, la última visita al Elche en la competición doméstica, en septiembre de 2022, se saldó con un contundente triunfo del Athletic por 1-4