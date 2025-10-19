El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manolo Sarabia le entrega a su hijo, Eder Sarabia, el premio a Mejor Entrenador del mes de septiembre. Francisco Macia

El emotivo momento en el que Manolo Sarabia le entrega el premio de mejor entrenador a su hijo

El técnico del Elche no esperaba que fuera su padre quien le entregase el reconocimiento

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Elche

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:38

Los momentos previos al Elche-Athletic han dejado un momento muy emocionante. En un acto cargado de sentimientos, Manolo Sarabia, leyenda del Athletic, ha sido el encargado de entregar el premio a Mejor Entrenador del mes de septiembre a su hijo, Eder Sarabia, técnico del Elche.

Los dos se han fundido en un emotivo abrazo mientras los hinchas de ambos equipos les aplaudían. Padre e hijo han posado luego juntos con el trofeo. Manolo Sarabia acude a muchos partidos en Elche, pero para su hijo ha sido una sorpresa que fuera él quien le diera el trofeo. Eder ha pasado por el banquillo del Athletic para saludar a sus integrantes.

Manolo Sarabia fue ídolo de una generación de rojiblancos por su entrega y talento. Su hijo Eder no ha podido seguir sus pasos en el campo, aunque los ha mejorado en el banquillo: primero como asistente de Quique Setién en el Las Palmas, Betis y Barcelona y ahora como entrenador principal, donde ha llevado al Elche a ser el equipo revelación de LaLiga.

