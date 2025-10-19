El emotivo momento en el que Manolo Sarabia le entrega el premio de mejor entrenador a su hijo El técnico del Elche no esperaba que fuera su padre quien le entregase el reconocimiento

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Elche Domingo, 19 de octubre 2025, 14:38 Comenta Compartir

Los momentos previos al Elche-Athletic han dejado un momento muy emocionante. En un acto cargado de sentimientos, Manolo Sarabia, leyenda del Athletic, ha sido el encargado de entregar el premio a Mejor Entrenador del mes de septiembre a su hijo, Eder Sarabia, técnico del Elche.

El gran Manu Sarabia le entrega a @edersa10 el premio de 𝐌𝐞𝐣𝐨𝐫 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 🏆



Imposible no emocionarse 🥹#ElcheAthletic pic.twitter.com/JpSToqH0a6 — Elche Club de Fútbol (@elchecf) October 19, 2025

Los dos se han fundido en un emotivo abrazo mientras los hinchas de ambos equipos les aplaudían. Padre e hijo han posado luego juntos con el trofeo. Manolo Sarabia acude a muchos partidos en Elche, pero para su hijo ha sido una sorpresa que fuera él quien le diera el trofeo. Eder ha pasado por el banquillo del Athletic para saludar a sus integrantes.

Manolo Sarabia fue ídolo de una generación de rojiblancos por su entrega y talento. Su hijo Eder no ha podido seguir sus pasos en el campo, aunque los ha mejorado en el banquillo: primero como asistente de Quique Setién en el Las Palmas, Betis y Barcelona y ahora como entrenador principal, donde ha llevado al Elche a ser el equipo revelación de LaLiga.

