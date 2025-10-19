El árbitro de campo corrige al del VAR y no expulsa a Vivián

Dani Vivián ha estado a un paso de ser expulsado por segunda vez esta temporada. El momento de riesgo lo ha vivido en el minuto ... 26 de la primera parte. El árbitro del VAR, Juan Antonio López, llamó al de campo, José Luis Guzmán, para que valorara la roja al central rojiblanco. Para alivio de los vascos, todo acabó en amarilla al local André Silva.

NO HAY ROJA PARA VIVIAN ❌🟥



El colegiado fue al VAR y tras ver la jugada, señaló falta de Andre Silva sobre el central del Athletic Club



NO HAY ROJA PARA VIVIAN ❌🟥

El colegiado fue al VAR y tras ver la jugada, señaló falta de Andre Silva sobre el central del Athletic Club

Fue un balón largo del Elche que pegó en una mano de Vivián. El árbitro del VAR pidió ir a ver la jugada. Para el colegiado que estaba en la sede de la Federación era roja porque, según su criterio, el rojiblanco interceptó la pelota con la mano y André Silva se quedaba solo ante Unai Simón.

El andaluz Guzmán se acercó al monitor. La hinchada local ya daba por hecha la roja a Vivián, pero no fue así. El árbitro de campo detectó una falta del delantero André Silva, que desplaza en esa jugada al central. Eso le desequilibró y provocó que tocara la pelota con la mano. De hecho, el colegiado señaló falta del atacante y además le mostró amarilla.