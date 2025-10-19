El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El árbitro de campo corrige al del VAR y no expulsa a Vivián

El colegiado al frente de las imágenes de televisión entendía que el central del Athletic debió ver la roja

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:50

Dani Vivián ha estado a un paso de ser expulsado por segunda vez esta temporada. El momento de riesgo lo ha vivido en el minuto ... 26 de la primera parte. El árbitro del VAR, Juan Antonio López, llamó al de campo, José Luis Guzmán, para que valorara la roja al central rojiblanco. Para alivio de los vascos, todo acabó en amarilla al local André Silva.

