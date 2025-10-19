El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo El portero se acercó al aficionado rojiblanco tras el partido y le regaló sus guantes

Marina León Domingo, 19 de octubre 2025, 17:02

Tras el partido que ha enfrentado este domingo al Athletic contra el Elche en el estadio alicantino Martínez Valero y que se saldó con un empate a cero, uno de los aficionados vivió un momento de lo más especial. Un pequeño hincha rojiblanco viajó desde Murcia para animar al Athletic y conocer a su ídolo, Unai Simón.

🧤 Un regalo que nunca va a olvidar 😘



Desde Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo, Unai Simón.



❤️ ¡Ánimo y mucha fuerza, campeón!#ElcheAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/ao250LO5Y7 — Athletic Club (@AthleticClub) October 19, 2025

Dicho y hecho. Tras el partido, el portero se acercó al niño, que no lo dudó y se abrazó al jugador. Después del saludo, Unai Simón le entregó sus guantes y se hicieron una foto juntos. Desde las redes sociales del Athletic han querido compartir la escena. «Desde Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo, Unai Simón️ ¡Ánimo y mucha fuerza, campeón!», escriben.