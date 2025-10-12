La confesión de Mikel Vesga sobre la salud mental en el deporte de élite: «Lo he pasado bastante mal» El Athletic ha compartido una reflexión del futbolista con motivo del Día Mundial de la Salud Mental

Silvia Osorio Domingo, 12 de octubre 2025, 12:33 | Actualizado 12:38h.

El Athletic ha compartido en su perfil de TikTok una reflexión de Mikel Vesga sobre la salud mental en el deporte de élite. Su llegada a Lezama y, sobre todo, el salto al primer equipo, no fueron momentos fáciles para el jugador rojiblanco. «Lo he pasado bastante mal», admite.

En un vídeo publicado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, es una celebración anual que se lleva a cabo el 10 de octubre desde 1992, Vesga relata los problemas emocionales que sufrió a medida que ascendía escalones en el fútbol profesional. Primero, en la temporada 2014 cuando fichó por la entidad vizcaína para incorporarse al Bilbao Athletic en Segunda B procedente del Deportivo Alavés B de Tercera.

«Desde que llegué a Lezama, las dos primeras semanas me dieron caña: 'Oye, tienes que cuidarte más, y llegué a casa y le dije a mi padre y le decía que yo no estaba preparado para esto», reconoce en una entrevista realizada en el año 2023 que el club ha recuperado ahora.

«Que hablen de ti lo he llevado mal»

El salto fue todavía más grande en agosto de 2016 cuando Valverde le reclutó para la primera plantilla. La presión, tanto la que se puso a nivel personal como la externa, le pasó factura a nivel mental: «Y luego ya pasar al fútbol profesional, en Primera División, en lo que significa jugar con el Athletic...», continúa para recordar también su debut en San Mamés.

«Impone la primera vez que vas, ahí he sufrido, el que dirán de ti, valgo o no valgo, haces un partido malo o una cagada, que hablen de ti siempre lo he llevado mal. Hasta que no he conseguido superar el hecho de centrarte en jugar y olvidarte de lo que pasa fuera, lo he llevado mal. He sufrido», reconoce.