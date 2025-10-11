El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manu Cecilio

Simón y el negro de la camiseta de Iribar

Una cosa es vender tu cuerpo y otra tu alma

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Sábado, 11 de octubre 2025, 01:00

Comenta

«Era azul oscura. Pero como las fotos y la televisión de entonces no eran a color creyeron que era negra». De esta forma, y ... con esta frase, el mismísimo Iribar en persona me echó abajo una de las máximas que creía indiscutible. La camiseta negra del Txopo. Cierto que también usó una verde oscura, tengo una foto suya dedicada con ella puesta, y la mítica mencionada. Pero la primigenia era azul. Lo recordaba esta semana a raíz de las declaraciones de Unai Simón a Carreño en 'El Larguero' de la Cadena Ser. Servidor pensaba como nuestro portero. Da igual que no fuera siempre de color luto. En el imaginario compartido era, y sigue siendo, así. Como la pipa de Sherlock Holmes o el «Elemental, querido Watson». Casi siempre fumaba cigarrillos y jamás soltó esa frase, pero también da igual. Además el negro es ausencia de luz y suma de pigmentos. Así que, de alguna forma, admite todos los colores sin mostrar ninguno. Porque algunos, como dice Unai, provocan ardor. No de entrepierna, sino estomacales. Y va a peor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  4. 4 El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 10 de octubre
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  7. 7

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  8. 8

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  9. 9

    La lucha de Álex Mumbrú contra la pancreatitis: 25 días ingresado en el hospital y 16 kilos menos
  10. 10

    El Nobel a María Corina Machado empodera a la resistencia antichavista en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Simón y el negro de la camiseta de Iribar

Simón y el negro de la camiseta de Iribar